'Piets Weerbericht' vanaf donderdag 2 januari bij MAX

Vanaf donderdag 2 januari 2020 is Piet Paulusma de vaste weerman van MAX. Hij presenteert vanaf dan elke werkdag in 'Piets Weerbericht' een weerreportage vanuit de regio op NPO 1.

Ook zal hij vanaf 2 januari het weerbericht verzorgen in MAX-programma’s op NPO Radio 5. Vanaf dinsdag 14 januari 2020 is 'Piets Weerbericht' ook te lezen in MAX Magazine en op MAXVandaag.nl.

'Piets Weerbericht' is elke werkdag aan het eind van Tijd voor MAX te zien op NPO 1, rond 17.55 uur. Op werkdagen waarop 'Tijd voor MAX' niet te zien is, gaat 'Piets Weerbericht' door. Zijn radioweerbericht is van maandag tot en met donderdag te horen om 12.15 uur in Haandrikman! op NPO Radio 5. Op vrijdagen verzorgt hij op hetzelfde tijdstip en op dezelfde zender het weerbericht in 'TinekeShow'.

In MAX Magazine krijgt Piet vanaf 14 januari een eigen pagina. Met daarin wekelijks een variatie aan weernieuws en -voorspellingen. Hoofdredacteur Peter Contant is verheugd met Piets komst: 'Piet Paulusma is met Piets Weerbericht een verrijking voor ons blad. Zijn inspirerende manier van vertellen over het weer past heel goed bij onze lezers.'

Ook op MAXVandaag.nl, dé nieuwssite van MAX, zal 'Piets Weerbericht' te volgen zijn.

'Piets Weerbericht', vanaf 2 januari elke werkdag om 12.15 uur op NPO Radio 5 in 'Haandrikman!' en 'TinekeShow'. Elke werkdag rond 17.55 uur op NPO 1 en vanaf 14 januari in MAX Magazine en op MAXVandaag.nl.