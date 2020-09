Paul de Leeuw niet langer exclusief bij RTL

Foto: © RTL Nederland

RTL Nederland en Paul de Leeuw verbreken een jaar eerder dan afgesproken het exclusiviteitscontract. Dat zijn beide partijen overeengekomen nadat Paul de Leeuw dit zelf voorstelde. Vanaf 14 oktober is hij niet langer vast verbonden aan de zendergroep.

Er is wel de intentie om op projectbasis verder samen te werken. Zo is De Leeuw voorlopig nog te zien als jurylid bij 'Holland's Got Talent' en als presentator van 'Ranking The Stars'.



'De afgelopen tijd is er bij mij een sterke drang ontstaan om zonder verplichtingen na te denken over mijn toekomst', stelt De Leeuw in een toelichting aan De Telegraaf. 'Ik ben op het punt gekomen in mijn carrière dat ik reflectie en verdieping zoek. Ik vraag me steeds vaker af of er nog plek is voor mijn manier van tv maken. Er zijn nog zoveel andere manieren om mijn talent in te zetten. Om dat te onderzoeken wil ik onafhankelijk van welke partij dan ook en met andere makers in gesprek. Ik ben blij dat RTL mij die ruimte gunt.'



RTL-directeur Peter van der Vorst zegt respect te hebben voor het verzoek van De Leeuw en spreekt de intentie uit in de toekomst meer programma’s samen te blijven maken.



Bron: De Telegraaf