Patrick Lodiers onderzoekt 70 jaar ontwikkelingssamenwerking in 'Dominee of Koopman'

Patrick Lodiers maakt de balans op van ruim 70 jaar ontwikkelingssamenwerking in Afrika: is de bevolking geholpen door deze samenwerking of waren ze beter af geweest zonder ons?

In de zesdelige BNNVARA-serie 'Dominee of Koopman' onderzoekt hij de dilemma's waar NGO's mee worstelen, gaat hij kijken op plekken waar het geld terecht is gekomen en spreekt hij met de directbetrokkenen; Nederlanders en Afrikanen. Gaat ontwikkelingshulp vooral over economische groei en armoede? Welke resultaten zijn er geboekt op het gebied van veiligheid, gezondheid en onderwijs? En wordt het tijd Afrika niet langer als één land te zien, maar als een continent met grote verschillen?

Patrick Lodiers: 'Toen ik klein was, en ik mijn bord niet leeg wilde eten hoorde ik altijd 'denk aan de kinderen in Afrika'. We gaven dubbeltjes en kwartjes aan de missiepaters. Ik leerde waarom we eerlijke chocolade moesten eten. Naarmate ik ouder werd, ontwikkelde ik een bijzondere interesse voor ontwikkelingssamenwerking. En dus wilde ik er alles over leren. En wie echt wil leren begint bij de mensen zelf in het boeiende continent Afrika. Hoe hebben zij 70 jaar ontwikkelingssamenwerking ervaren? Het resultaat, deze serie, werd een wijze, inspirerende en soms harde les voor mij...'

In de eerste aflevering reist Patrick naar Senegal en spreekt daar met lokale vissers die worstelen met oneerlijke concurrentie in de visindustrie. Senegal is één van de belangrijkste doorvoerlanden voor migranten van Afrika naar Europa. Aan de ene kant probeert Europa met investeringen van vele miljoenen ontwikkelingsgeld werk te creëren en migratie te ontmoedigen, terwijl aan de andere kant Europese boten de kust voor Senegal op grote schaal leegvissen.

In aflevering 2 reist Patrick door naar het binnenland van Ghana, het hart van de cacaoproductie, waar hij ziet hoe ontwikkelingsorganisaties proberen de cacaoboeren uit de armoede te trekken. Het grote geld wordt echter nog steeds niet in Ghana verdiend, maar in landen als Nederland waar met de verwerking van cacao tot chocola miljoenen verdiend worden.

In aflevering 3 wordt gekeken naar de negatieve gevolgen van de aids-crisis in Oeganda. Conservatieve Amerikaanse hulporganisaties leggen de nadruk steeds meer op onthouding in plaats van condoomgebruik.

Kenia is de bestemming van aflevering 4. Daar ontdekt Patrick een nieuwe vorm van hulpverlening die zich richt op de groep die niet mee kan in de economische groei van het land; kleinschalige hulp die niet van grote NGO's of regeringen komt en waarbij groepen mensen een gegarandeerd basisinkomen ontvangen in de hoop daarmee een levensvatbare economie op te starten.

Patrick reist voor de vijfde aflevering door naar Ethiopië, het land dat in 1984 bijna ten onder ging aan honger en oorlog. Ondanks het jarenlange autoritaire regime is Nederland altijd hulp blijven geven. Inmiddels heeft zich een nieuwe partner aangediend; China. Patrick onderzoekt waar die Chinese belangstelling voor Afrika vandaan komt.

En in de laatste aflevering volgt Patrick in Rwanda de ontwikkeling van grootschalige noodhulp die overgaat in structurele hulp en eindigt met een overheid die de draad nu zelf oppakt en het zonder buitenlandse hulp denkt te kunnen.

'Dominee of Koopman' is een coproductie van Pieter van Huystee Film en BNNVARA.

'Dominee of Koopman', vanaf donderdag 7 mei wekelijks om 22.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.