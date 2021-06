Open eindes, onverwachte twists én goede tijden in 31e 'GTST' zomercliff

Foto: RTL 4 - © RTL 2021

Na een veelbewogen seizoen, is de finale week van 'Goede Tijden, Slechte Tijden' in aantocht. Verhaallijnen bereiken een climax en houden de gemoederen deze zomer ongetwijfeld flink bezig. De zomercliff is dit jaar op donderdag 8 juli te zien bij RTL 4, waarin vele verhaallijnen op elk hun eigen manier tot een hoogtepunt zullen komen.