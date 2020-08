Op vakantie in andermans huis in 'Doe Alsof Je Thuis Bent'

Foto: © KRO-NCRV 2020

Eilandhoppen in AziŽ, lekker tapas eten aan de Costa del Sol, of genieten van een espresso in Florence: door de coronacrisis is zo'n vakantie dit jaar niet gemakkelijk.

Daarom ontdekken we deze zomer wat er te beleven is in eigen land! Vanaf maandag 17 augustus zendt KRO-NCRV twee weken 'Doe Alsof Je Thuis Bent' uit, waarin verschillende gezinnen vier dagen op vakantie gaan, in het huis van een ander. Ze wisselen met elkaar van woning om zo te ervaren hoe het is om vakantie te vieren in eigen land.

De deelnemende huishoudens wisselen met een ander gezin van woning en zullen ook elkaars regels, gewoontes en dagelijkse klusjes overnemen. Dat er in Nederland veel te beleven is, blijkt uit de plekken waar de gezinnen terechtkomen. Zo verblijft de Hillegomse familie een week in een boshut waar ze zich zelfvoorzienend moeten redden, terwijl de vrijgevochten bootbewoners Premala en Daina een week meedraaien in het burgerbestaan in vissersdorp Marken.

Na vier dagen vakantie te vieren in het huis van het andere gezin blikken de kandidaten terug op hun belevenissen. Hoe hebben zij dit avontuur ervaren?

'Doe Alsof Je Thuis Bent', vanaf maandag 17 augustus twee weken lang, elke werkdag om 19.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.