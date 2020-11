Op deze datum start het nieuwe seizoen van 'Heel Holland Bakt'

Foto: Omroep MAX - © Roland. J. Reinders 2019

De 'HHB'-tent is twee keer zo groot, de bakkers zijn drie keer zo enthousiast, Janny en Robèrt proeven vier keer zoveel en André... is gewoon André; steun en toeverlaat voor de thuisbakkers.

Het achtste seizoen van 'Heel Holland Bakt' start op zondag 27 december. Dit onthulde Janny van der Heijden op de sociale media van 'Heel Holland Bakt'.

Woensdag lichtte Robèrt een tipje van de sluier op via de sociale media van Heel Holland Bakt. In dit filmpje is te zien dat hij de eerste 'HHB'-aflevering in zijn agenda zet. Het zorgde voor veel enthousiaste reacties van bakkermakkers die niet meer kunnen wachten tot het kersverse seizoen gaat beginnen. Vanaf vandaag kan iedereen de startdatum noteren!

'Heel Holland Bakt' begint op zondagavond 27 december bij MAX op NPO 1.

