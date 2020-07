Ook in 2020 festivalzomer op NPO 3 met uniek ZomerFestival

Een zomer zonder festivals? Niet als het aan NPO 3 ligt! De cultuursector en cultuurliefhebbers hebben het deze zomer door de coronacrisis zwaar, daarom biedt NPO 3 de hele zomer een alternatieve festivalzomer die de Nederlandse cultuursector centraal zet.

Vanaf deze zaterdag kun je gedurende vijf weken kijken naar het unieke ZomerFestival (NTR), maar ook Lowlands (VPRO) en Pride Amsterdam (AVROTROS) zijn dit jaar op NPO 3 te beleven, ookal worden de evenementen in 2020 niet georganiseerd. Daarnaast zie je op NPO 3 theater en cabaret, met registraties van o.a. Ashton Brothers, Ronald Snijders, Emilio Guzman en Sanne Wallis de Vries.

Speciaal voor alle festivalbeesten zie je vanaf zaterdag 18 juli het ZomerFestival, een crossmediaal festival waarin je 5 weken lang op NPO 3, npo3.nl, 3fm.nl en de social kanalen van NPO 3 en 3FM te maken krijgt met een flinke dosis muziek, dans, theater en wat je nog meer op een zomerfestival kan verwachten. ZomerFestival is een vrije omgeving waar alles mogelijk is: samenwerkingen, kampvuursessies, quizjes, een biechthok en uiteraard veel mooie optredens.

Met artiesten als Naaz, Akwasi, Jungle By Night, Thomas Azier, Jeangu Macrooy, MY BABY en volop aandacht voor jong talent als 45ACIDBABIES, Goldband, S10, Miss Catharsis, en Fokke Simons. Maar is niet alleen popmuziek, ook zie en hoor je dichters Gershwin Bonevacia & Dean Bowen, danskunstenaar Connor Schumacher, de performers van DOX, DJ Elias Mazian, acteur Saman Amini, jazzmuzikanten Reinier Baas, Ben van Gelder & Han Bennink, contrabassist James Oesi, kunstenaar Streetart Frankey en de klassieke muzikanten van Duo Zeffiretti. En wat bijzonder is: de artiesten zijn tegelijkertijd het publiek. De presentatie is in handen van Eva Cleven, Stephanie Louwrier en rapper Donnie.

De uitzendingen op NPO 3 zijn op zaterdag 18 en 25 juli, en 8,15 en 22 augustus rond 22.35 uur. Daarnaast zijn alle optredens van het ZomerFestival te zien op npo3.nl en 3fm.nl. Ook laat rapper Donnie je, exclusief op npo3.nl, in speciale video’s het ZomerFestival door zijn ogen beleven. Zo zie je items als 'Donnie Draait', 'Donnie Danst' en 'Donnie Aftert'.

Alternatieve Festivalzomer

Hoewel ze vanwege de coronacrisis niet fysiek plaats kunnen vinden, omarmt NPO 3 ook in 2020 festivals en evenementen met alternatieve programmering. Zaterdag 1 augustus kun je kijken naar een alternatief programma van Pride Amsterdam (AVROTROS) en op zaterdag 29 augustus zie je een special over Lowlands (VPRO) vanuit de Melkweg.

Naast festivals en evenementen zie je ook theater waaronder cabaretregistraties van Asthon Brothers (BNNVARA, zondag 23 augustus), Ronald Snijders (BNNVARA, zondag 16 augustus), Emilio Guzman (BNNVARA, zondag 30 augustus) en Sanne Wallis de Vries (BNNVARA, zondag 13 september).

Suzanne Kunzeler, netmanager NPO 3: 'NPO 3 is normaal gesproken al de zender waar je terecht kunt voor de grote Nederlandse festivals, evenementen en cabaret. Juist nu de cultuursector het zwaar heeft omdat veel niet door kan gaan door de coronamaatregelen, biedt NPO 3 meer dan ooit een podium voor de makers en een bestemming voor cultuurliefhebbers.'