Omroep MAX en de Luisterlijn slaan handen ineen voor coronamaatregelen

Omroep MAX en de Luisterlijn starten een grote campagne om aandacht te vragen voor ouderen die geïsoleerd raken naar aanleiding van de maatregelen tegen het coronavirus.

Speerpunt van de campagne is een televisiespot die vanaf dinsdag 17 maart te zien is. In de spot doet MAX-directeur Jan Slagter een oproep om er voor elkaar te zijn, zonder dat we bij elkaar kunnen zijn. Ook wordt het telefoonnummer van de Luisterlijn benoemd. De Luisterlijn zet in deze tijden van quarantaine alle zeilen bij om mensen een luisterend oor te bieden.

Omroepbaas Jan Slagter: 'Door de terechte maatregelen van de overheid verliezen steeds meer ouderen het contact met de buitenwereld. Hen wordt geadviseerd om sociale contacten te vermijden en zoveel mogelijk binnen te blijven. Tel daarbij op dat activiteiten in buurt- en verzorgingshuizen massaal worden afgelast. Allemaal belangrijke maatregelen, maar onze ouderen worden hier extra hard door getroffen. Met deze campagne willen we hen laten zien dat we er voor ze zijn. Tegelijkertijd doen we een oproep aan Nederlanders om er vóór elkaar te zijn, zonder dat we met elkaar kunnen zijn.'

Bij de Luisterlijn voeren jaarlijks 1500 vrijwilligers in totaal zo’n 300.000 gesprekken met mensen die zich angstig of eenzaam voelen, of om uiteenlopende reden behoefte hebben aan een luisterend oor. In verband met het coronavirus zijn er extra vrijwilligers ingezet. De Luisterlijn is anoniem te bereiken via 0900 0767 (lokaal tarief). Op www.luisterlijn.nl is er ook de mogelijkheid om met vrijwilligers te mailen of chatten, dit kan een uitkomst zijn voor mensen met een auditieve beperking. De Luisterlijn biedt een luisterend oor, maar is er niet om medische vragen te beantwoorden.

Johan Rutten, waarnemend directeur-bestuurder bij de Luisterlijn: 'De maatregelen rondom het coronavirus leiden tot meer gevoelens van eenzaamheid, angsten en zorgen. Het gebrek aan sociaal contact zorgt ervoor dat meer mensen zich alleen voelen. Het is belangrijk om hierover te kunnen praten en contact te hebben. Als Luisterlijn spelen we nu een belangrijke rol. Mensen moeten weten dat ze 24/7 terecht kunnen bij onze vrijwilligers. Om zoveel mogelijk mensen te woord te kunnen staan, hebben we onze vrijwilligers én beroepskrachten gevraagd zich extra in te zetten.'

MAX besteedt de komende periode veelvuldig aandacht aan dit thema. In zijn programma’s op radio en televisie, in het MAX Magazine, op MAXVandaag.nl en op sociale media. De radio- en televisiespots worden onder andere uitgezonden in de ledenwerfzendtijd van Omroep MAX. Alle publieke omroepen krijgen jaarlijks van de NPO een aantal weken toegewezen om op radio en televisie leden te werven. 'Op dit moment hebben ouderen die geïsoleerd zijn geraakt of dreigen te raken onze maximale aandacht nodig', zegt Jan Slagter.

Programma’s in het teken van het coronavirus

De komende periode besteden de MAX-programma’s op radio en televisie dagelijks op NPO 1, NPO 2 en NPO Radio 5 aandacht aan het coronavirus en de impact ervan op het dagelijks leven van ouderen. Alle deelnemende MAX-programma’s komen met updates rondom het coronavirus. De updates richten zich bijvoorbeeld op verbinding in tijden van isolatie, bieden handvatten aan mensen die in de problemen dreigen te raken door quarantainemaatregelen en zorgen voor nieuws en informatie omtrent het coronavirus. MAXVandaag.nl verzamelt op de speciale pagina www.MAXVandaag.nl/coronavirus nieuws en initiatieven rondom het coronavirus uit het hele land.