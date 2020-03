NPO wil ook troost en ontspanning bieden

De NPO past in het licht van de coronacrisis de programmering verder aan. Naast tal van informatieve momenten wil NPO ook troost, hulp en ontspanning bieden op televisie, radio en on demand.

Het nieuwe NPO 1-programma Nietalleen.nl koppelt zoveel mogelijk hulpvragen aan mensen die hulp kunnen bieden. De jongerenzenders NPO 3FM, FunX en KX Radio komen in actie tegen verveling onder thuiszittende jongeren en NPO Radio 2 biedt de vaderlandse muziekwereld een steuntje in de rug.

'Het zijn onzekere tijden. Natuurlijk informeren we uitgebreid over het laatste nieuws rondom corona, maar we willen ook troost, een helpende hand en ontspanning bieden. Met het openstellen van ons archief, onze schatkist, brengen we mooie herinneringen voor iedereen', zegt Shula Rijxman, bestuursvoorzitter van de publieke omroep.

Steun en troost

Het nieuwe dagelijkse NPO 1-programma 'Nietalleen.nl' (EO) besteedt vanaf woensdag 25 maart aandacht aan mooie, hoopvolle en ontroerende initiatieven waarbij mensen en instanties elkaar helpen in deze onzekere tijd. De programmamakers willen zoveel mogelijk hulpvragen koppelen aan mensen die hulp kunnen bieden. Nietalleen.nl verbindt, steunt en troost in een tijd waarin we allemaal behoefte hebben aan elkaar. Presentator is Bert van Leeuwen. Het programma is de komende vier weken rond de klok van 16.45 uur te zien.

Iconische momenten

De NPO gaat op tv en via het voor iedereen toegankelijke on demand-platform NPO Start iconische beelden uit het verleden terugbrengen, zoals memorabele sportmomenten en muziekoptredens. Kijkers kunnen samen deze hoogtepunten herbeleven. De aftrap was vanmiddag met de finale van het EK Voetbal uit 1988, waarin Oranje de Europese titel wist te behalen. Het aanbod van NPO Start is inmiddels uitgebreid met tientallen Nederlandse films.

Eerste Hulp Bij Quarantaine

De jongerenzenders 3FM, FunX en KX Radio slaan de handen ineen om een bore-out tegen te gaan bij jongeren die thuis zitten vanwege het coronavirus. Met de hashtag #EHBQ verlenen de dj’s Eerste Hulp Bij Quarantaine. Luisteraars kunnen via social media meedoen en tips aandragen. 3FM gaat de verveling tegen door vanaf maandag 23 maart elke avond om 20.00 uur met een 3FM-dj live te gaan op Instagram. De dj van dienst doet dan een activiteit met de luisteraars, zoals samen met de volgers een work-out, een college geven over een artiest, gamen, etc.

FunX-dj Ouassima gaat haar favoriete maaltijd maken en roept luisteraars op om mee te doen en hun eigen tips te delen. De beste #EHBQ-tips worden gedeeld op de zender en op de FunX Instagramfeed.

KX Radio heeft verschillende initiatieven in het leven geroepen om de bore-out tegen te gaan. Op maandag 23 maart start om 16.00 uur live op Instagram de KX Popquiz. Elke dag is er een nieuwe ronde, met op vrijdag de finale. KX-dj Emma Somsen zorgt ervoor dat de luisteraars hun conditie op peil kunnen houden met work-outs vanuit haar huiskamer. De onlangs gelanceerde KX Quarantaineplaylist wordt opengesteld voor luisteraars, zodat zij via Instagram en Twitter de lijst kunnen aanvullen.

Meer informatie over Eerste Hulp Bij Quarantaine is te vinden op de websites van de radiostations: 3fm.nl, funx.nl en kxradio.nl, of via de Instagramkanalen van 3FM, FunX en KX Radio.

Online festival

Vrijdag 27 maart is NPO Radio 2’s Eerste Online Festival. Van 18.00 tot 00.00 uur biedt de zender Nederlandse artiesten een podium vanuit hun huiskamers. NPO Radio 2 wil zo de zzp’ers in de vaderlandse muziekwereld een steun in de rug geven en roept de luisteraars op om zzp’ers in welke beroepsgroep dan ook te helpen.

De presentatie is in handen van Rob Stenders, Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof. De artiesten bieden hun optredens aan op YouTube volgens een blokkenschema. Fans kunnen online het hele optreden volgen en NPO Radio 2 schakelt met de podia en zendt nummers live op de zender uit. Met onder anderen Marlijn Weerdenburg, Steffen Morrison, Danny Vera, Darlyn, Ed Struijlaart, Elske DeWall, Voltage en Mell. Meer info via NPO Radio 2.

Coronaspreekuur

NPO Radio 1 blijft in alle programma’s de coronacrisis op de voet volgen. Het coronaspreekuur wordt onderdeel van het programma 'Stax&Toine' (AVROTROS), van maandag tot donderdag te horen tussen 14.00 en 16.00 uur. Bij actuele ontwikkelingen brengt NPO Radio 1 deze uiteraard onmiddellijk.