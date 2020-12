NPO past programmering aan tijdens lockdown: 'Een uitzonderlijke tijd met uitzonderlijke maatregelen'

De Nederlandse Publieke Omroep zorgt er ook de komende weken voor dat mensen in Nederland verbonden blijven met elkaar. Met een aangepaste en impactvolle programmering voor jong en oud brengen NPO en de omroepen tijdens de lockdown onder meer nieuws, achtergronden, cultuur, educatie en amusement op alle zenders.

Het jaar wordt traditioneel afgesloten met de grote eindejaarsevenementen NPO 3FM Serious Request: The Lifeline en de NPO Radio 2 Top 2000, die gelukkig – ‘coronaproof’ – door kunnen gaan.



Shula Rijxman, bestuursvoorzitter van de NPO: 'Dit is een uitzonderlijke tijd met uitzonderlijke maatregelen, die vragen om een extra inspanning van iedereen. Niet alleen van de teams van The Lifeline en de Top 2000, maar van álle medewerkers van de Publieke Omroep. We gaan langer door met 'Op 1' en 'Goedemorgen Nederland' zodat we van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat nieuws en duiding kunnen blijven brengen.'



Volgens Rijxman staan Nederlanders bekend om hun veerkracht en samenwerking: 'En vanuit die basisgedachte brengen wij Nederland juist de komende weken een programmering vol informatie en ontspanning, die we zullen aanvullen waar en wanneer het kan.'



Televisie

De dagelijkse talkshow 'Op1' (BNNVARA/EO/MAX/WNL) zal ook volgende week maandag, dinsdag en woensdag op NPO 1 nog te zien zijn. 'Goedemorgen Nederland' (Omroep WNL) wordt ook verlengd en is op werkdagen te zien tijdens de kerstvakantie.



Naast actueel nieuws in de 'NOS Journaals' en achtergronden bij onder meer 'EenVandaag' (AVROTROS) en 'Nieuwsuur' (NOS/NTR), kan Nederland tijdens de lockdown rekenen op de Publieke Omroep. Met op NPO 1 onder meer het nieuwe programma 'Het Museum van Nederland' (Omroep MAX), vanaf 16 december. En op 21 december start een nieuw seizoen van 'Een Huis Vol' (KRO-NCRV). Publiekslieveling 'Heel Holland Bakt (MAX) is vanaf zondag 27 december weer te zien. De dramaserie 'I.M.' (AVROTROS) start maandag 28 december. Het nieuwe programma van Matthijs van Nieuwkerk, 'Matthijs gaat door' (BNNVARA), begint op oudejaarsavond. Op 1 januari is de aftrap van 'Nieuwe Boeren' (KRO-NCRV) te zien. 'Wie is de Mol?' (AVROTROS) begint 2 januari aan een compleet nieuw seizoen.



Op NPO 2 is vanaf deze week een nieuwe reeks van 'De Slimste Mens' (KRO-NCRV) te zien en wordt er op zondag 20 december een special uitgezonden van 'Frontberichten' (BNNVARA). Op 21 december start 'In de beste families' (NTR) waarin Coen Verbraak met moeders grote levensthema’s bespreekt. 'Verborgen verleden' (NTR) keert 9 januari terug met een nieuwe reeks. 'De wereld van de Chinezen' (VPRO), een nieuwe serie van Ruben Terlou, begint 10 januari.



Op NPO 3 is er de komende tijd veel ruimte voor muziek dankzij de Top 2000-programma’s, TopPop-specials en concerten van onder meer Metallica, Robbie Williams en Prince. Daarnaast zijn er nieuwe 'First Dates Kerstspecials' (BNNVARA) te zien en wordt op 21 december in 'Moltalk' (AVROTROS) meer bekendgemaakt over het nieuwe seizoen van Wie is de Mol?. Het satirische 'Promenade' (NTR) blikt in een tweeluik terug op het afgelopen jaar. Op 27 december begint de dramaserie 'Doodstil' (KRO-NCRV), een spin-off van de succesvolle NPO3-serie 'Penoza'.



Het themakanaal NPO 2 extra brengt een programmering die volledig in het teken staat van de podiumkunsten. Met veel muziek, cabaret en theater, uit het recente archief, maar de komende weken ook verder aangevuld met nieuwe producties.



On demand

Op NPO Start en NPO Plus zijn alle persconferenties, talkshows en extra programmering zowel via de livestream als op een zelfgekozen moment terug te kijken. Er zijn dit jaar niet één maar twee speciale kerstseries te zien: 'Rudy's grote kerstshow' (VPRO) en 'Kerstgezel.nl' (Omroep MAX). De on demand-platforms van de Publieke Omroep hebben het jaar 2020 in overzichtelijke lijstjes bij elkaar gebracht, zodat iedereen tijdens de lockdown gemiste programma’s alsnog kan inhalen. Denk aan ' de meest gewaardeerde docu's', 'kookinspiratie', 'lachend het jaar uit' en andere handige kijklijstjes. Via NPO Samen kunnen families of vrienden vanuit meerdere huizen -op afstand -toch samen kijken. Klik daarvoor binnen NPO Start op de ‘Samen’-knop. NPO Start biedt bovendien tientallen filmklassiekers aan, die voor iedereen op elk moment te bekijken zijn. Denk aan 'Pietje Bell' 1 en 2, 'Kruimeltje', 'Ja Zuster Nee Zuster', 'Middenin de winternacht' en 'Scheepsjongens van Bontekoe.



Schooltv en Heimwee TV

NPO Start brengt ook de komende weken weer 'Schooltv thuis' (NTR) en 'Heimwee TV', met daarin programma’s uit het rijke omroeparchief voor jong en oud, zoals series van 'Rembo & Rembo' (VPRO) en bijvoorbeeld het allereerste seizoen van 'Boer zoekt Vrouw' (KRO-NCRV).



Radio

Op de radio blijft NPO Radio 1 verslag doen van alle ontwikkelingen rond het coronavirus en de vaccins. NPO 3FM presenteert een bijzondere editie van Serious Request: The Lifeline, dat vanaf vrijdag 18 december tot kerstavond te volgen is via 3FM, 3fm.nl en NPO 1 extra. Drie dj-duo’s gaan een week lang ‘in lockdown’ om geld op te halen voor de Rode Kruis, dat met de opbrengst hulpverleners ontlast en de verspreiding van corona tegengaat in binnen- en buitenland. Naast 24 uur per dag radio maken streven de dj’s ernaar om samen met de luisteraars een symbolisch rondje rond de wereld te lopen. Luisteraars kunnen zich laten sponsoren voor hun gelopen kilometers, maar ook een plaatje aanvragen voor geld of gewoonweg een donatie doen voor het Rode Kruis.



De NPO Radio 2 Top 2000 is weer te horen vanaf eerste kerstdag tot en met oudejaarsavond op NPO Radio 2. De complete lijst wordt donderdag 17 december onthuld. De NTR verzorgt de televisie-uitzendingen Top 2000 Quiz, Top 2000 - The Untold Stories en Top 2000 a gogo op NPO 3. De opening van de Top 2000 is in de nacht van 24 op 25 december live te zien op NPO 3, vanaf kort voor middernacht. De uitzending van de Top 2000 vanuit het Top 2000 Café in Beeld en Geluid in Hilversum is ook 24 uur per dag te volgen via nporadio2.nl, NPO 1 extra en ’s nachts op NPO 3.



Op zaterdag 19 december vindt het traditionele NPO Radio 4 Kerstconcert plaats, rechtstreeks op de klassieke radiozender te volgen vanuit de sfeervolle Domkerk in Utrecht. Het Groot Omroepkoor, een strijkensemble en koperkwintet uit het Radio Filharmonisch Orkest en vocale solisten o.l.v. Benjamin Goodson brengen feestelijke muziek van o.a. Sweelinck, Bach en Mendelssohn en kerstklassiekers waarbij u ook thuis kunt meezingen.



NPO Luister

Het podcastplatform van de Publieke Omroep biedt honderden podcasts die te beluisteren zijn op de momenten dat het de luisteraar uitkomt. Dan gaat het ook om podcasts die de achtergronden bij het nieuws belichten, zoals: Virusfeiten (EO) met Tijs van den Brink. Als het over het coronavirus gaat, hoor je vooral over maatregelen en over meningen. Wat je veel minder hoort zijn de feiten. Hoe ver zijn wetenschappers in hun strijd tegen corona? Wat komen ze elke dag te weten over het virus en over de beste manier om het te bestrijden?



In de 'Top 2000 a gogo podcast' (NTR) vertelt Leo Blokhuis verhalen die schuilgaan achter de muziek in de Lijst der Lijsten. Hij gaat hierin op zoek verrassende verbanden, allerlei opvallende details, natuurlijk gelardeerd met veel muziekfragmenten.