'NOS Jeugdjournaal', Buddy Vedder, Snelle, 'Chateau Meiland' en StukTV winnen bij NPO Zapp Awards

Foto: © NPO Zapp/Raymond van Olphen 2020

Het 'NOS Jeugdjournaal' is verkozen tot Favoriete Jeugdprogramma tijdens de spetterende liveshow van de 'NPO Zapp Awards 2020'. Ook vielen onder anderen Buddy Vedder, Snelle, 'Chateau Meiland' en StukTV in de prijzen bij de uitreiking van dé jeugdprijzen van het jaar.

Klaas van Kruistum en Britt Dekker presenteerden de volledig uitverkochte awardshow, die dit jaar groter was dan ooit en live werd uitgezonden vanuit Studio 21 in Hilversum.

Kinderen hebben in de afgelopen stemrondes massaal gestemd op hun favoriete acteurs, programma’s, Instagrammers, YouTubers en artiesten. Tijdens de awardshow konden kinderen nog stemmen op hun Favoriete Jeugdprogramma.

Aan het einde van de show werd door Famke Louise bekend gemaakt dat het 'NOS Jeugdjournaal' de felbegeerde prijs heeft gewonnen. Daarnaast reikten onder anderen Merel Westrik, Bizzey, Sara Dol, Qucee en Klaas van Eerden een Zapp Award uit.

Een overzicht van alle winnaars in de acht categorieën:

Favoriete YouTuber: StukTV

Favoriete Familieprogramma: 'Chateau Meiland'

Favoriete Track NL: Snelle – Reünie

Favoriete Instagrammer: De Bellinga's

Favoriete Online Serie: Stuk TV: De Kluis

Favoriete Ster Jeugdprogramma: Buddy Vedder

Favoriete Jeugdfilm NL: 'Misfit 2'

Favoriete Jeugdprogramma: 'NOS Jeugdjournaal'

Veer-In-Je-Reet-Award

Een vast onderdeel van de Zapp Awards is de felbegeerde Veer-In-Je-Reet-Award. Het is een prijs voor kinderen die met hun initiatief belangeloos iets doen voor een ander en daarmee de wereld een beetje mooier maken. De winnaar van de award is door een onafhankelijke jury gekozen, bestaande uit Nikkie de Jager (NikkieTutorials), Defano Holwijn en Marije Zuurveld. De prijs werd uitgereikt door Tim Senders. Liam Kruijt mocht de award mee naar huis nemen, omdat hij iedere woensdagmiddag naar verzorgingstehuizen gaat om met ouderen spelletjes te spelen.

'NPO Zapp Awards 2020'

De 'NPO Zapp Awards' zijn dé jaarlijkse jeugdprijzen voor beste programma’s, presentatoren, YouTubers, Instagrammers en artiesten van het afgelopen jaar, bepaald door kinderen. Vanaf zaterdag 11 januari konden kinderen op het Favoriete Jeugdprogramma, Favoriete Ster Jeugdprogramma, Favoriete Familieprogramma, Favoriete Track NL, Favoriete YouTuber, Favoriete Instagrammer, Favoriete Onlineserie en Favoriete Jeugdfilm NL stemmen via zappawards.nl. Het gala werd zaterdag 29 februari vanuit Studio 21 in Hilversum om 19.25 uur live uitgezonden op NPO Zapp. De 'NPO Zapp Awards' worden sinds 2016 uitgereikt en zijn een samenwerking van NPO Zapp en KRO-NCRV.