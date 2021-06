'Nieuwsuur' wint de Zilveren Nipkowschijf 2021

De NPO feliciteert de winnaar van de Zilveren Nipkowschijf 2021 voor het beste tv-programma van het afgelopen jaar: 'Nieuwsuur'. 'Een terechte bekroning van een zeer bijzonder programma van de publieke omroep', aldus Shula Rijxman, bestuursvoorzitter van de NPO.

De andere genomineerden waren 'Even tot hier' en de documentaireserie 'Srebrenica' van Coen Verbraak, beiden van BNNVARA. Rijxman: 'We zijn ook trots op de andere genomineerden, én op de ere-Zilveren Nipkowschijf voor 'het Sinterklaasjournaal' (NTR) en de eervolle vermelding voor de documentaire-serie 'De wasstraat' (HUMAN).'



Volgens de jury van de Nipkowschijf wint het betrouwbare en kritische 'Nieuwsuur' (NOS/NTR) alleen maar aan overtuigingskracht. Uit het juryrapport: 'Het programma is in staat snelle en scherpe vragen te stellen bij de dagelijkse actualiteit, onder het tegelijkertijd met kracht voeren van een onderzoeksjournalistieke agenda. In de verslaggeving over de coronacrisis voelde het programma feilloos aan waar de zwakke plekken in het beleid zaten. Het bevroeg de macht met deskundigheid, feitelijkheid en onafhankelijkheid hoog in het vaandel. Mythes en misverstanden werden vaak als eerste bij Nieuwsuur uit de wereld geholpen.'



De jury van de Zilveren Nipkowschijf bestond dit jaar uit – voorzitter – Renate van der Bas en Maaike Bos (beiden Trouw), Arjen Fortuin en Wilfred Takken (NRC), Dennis Jansen en Angela de Jong (Algemeen Dagblad), Bernice Breure en Patricia Cortie (De Telegraaf), Yasmina Aboutaleb en Arno Haijtema (De Volkskrant), Roelf Jan Duin (Het Parool), Walter van der Kooi (De Groene Amsterdammer) en Ron Vergouwen (freelance mediajournalist bij o.a. NPO Radio 1).



De speciale vermelding is toegekend aan de documentaireserie 'De Wasstraat' (Human) waarin vijf werknemers en de directeur van een autowasstraat in Deventer worden gevolgd. 'De Wasstraat' is niet alleen het paradijs voor de mensen die er werken, maar was begin dit jaar ook een verborgen parel op NPO 2. 'Het Sinterklaasjournaal' (NTR) ontvangt dit jaar de ere-Zilveren Nipkowschijf. De Zilveren Nipkowschijf is de oudste televisieprijs van Nederland. In alle bescheidenheid is het volgens velen ook de meest gezaghebbende onderscheiding. Ditzelfde geldt voor De Zilveren Reissmicrofoon, die wordt uitgereikt aan het in de ogen van de jury beste radioprogramma van het jaar.