Nieuwste EO-serie van Tijs van den Brink ontdekt de wereld van de niet-kiezers

Foto: © EO 2021

30 zetels. Dat is ongeveer het zetelaantal als de 2,5 miljoen niet-stemmers in Nederland het tegenovergestelde zouden doen op verkiezingsdag: stemmen. EO-presentator en politiek dier, Tijs van den Brink gaat in 'De Verloren Stem' bij ze langs.

Bij de afhakers, paria’s en principiële strijders. In het programma probeert Van den Brink te ontdekken wat er omgaat in hun hoofden en of er ruimte is om tóch te gaan stemmen.

Voor EO'er Van den Brink zelf is het geen vraag of hij stemt of niet: 'Zo lang ik kon stemmen, heb ik dat gedaan. In de democratie is meedoen belangrijker dan winnen. Op de verkiezingsdag zelf, haal ik taart omdat er in zoveel landen niet zoiets bestaat als een democratie. Ik ben dus benieuwd naar wat die grote groep niet-stemmers drijft.'

Een eenvoudig medicijn om de niet-stemmers over te halen om de gang naar de stembus, is er niet. De redenen om niet te stemmen hebben te maken met leeftijd, afkomst, vertrouwen in de medemens en politiek en gewoonweg twijfel over op wie ze moeten stemmen.

De driedelige serie wordt uitgezonden in de loop naar verkiezingsdag.

'De Verloren Stem', vanaf 18 februari om 22.40 uur bij de EO op NPO 2.