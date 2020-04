Nieuwe serie Kefah Allush: ontdekkingsreis hedendaagse oases

In de nieuwe vijfdelige reisserie over het Midden-Oosten onderneemt EO-presentator Kefah Allush een avontuurlijke reis door deze onstuimige regio.

De filmische ontdekkingsreis 'Oases in de Oriënt' gaat langs kleine gemeenschappen, die in een onrustig werelddeel op zoek zijn naar hun eigen paradijs op aarde. Van paradijselijk eiland in oorlogsgebied tot ondergrondse dorpen aan de rand van de woestijn.

Met Kefahs persoonlijke en ongedwongen manier van interviewen, neemt de winnaar van de Sonja Barend Award, de kijker mee in deze onbekende, fascinerende werelden. 'Hoe vaak ik ook reis naar dit soort plaatsen, toch ontdek ik elke keer weer nieuwe zaken die verwondering bij mij opwekken en nieuwe mensen die me raken. Ik leer altijd weer, groei altijd weer, zelfs als ouwe rot van 50', vertelt Kefah over zijn reizen naar het Midden-Oosten.

Paradijs in Jemen

Aflevering 1: Via een avontuurlijke vliegreis belandt Kefah Allush op het paradijselijke Socotra. Op dit Jemenitische eiland, vierhonderd kilometer verwijderd van de oorlog in het moederland, leven honderden planten- en dierensoorten die nergens anders voorkomen. Hoe beschermen de Socotri hun unieke paradijs tegen de toenemende gevaren van buitenaf?

Oprukkende woestijn

Aflevering 2: Kefah Allush volgt het spoor van de oude handelskaravanen. Op de grens van Marokko met Algerije ontdekt hij het eeuwenoude oase-stadje M’hamid el Ghizlane. De laatste stop voor de oude karavanen voordat ze de weidse Sahara introkken. Door de aanhoudende droogte rukt het zand op en neemt het bezit van huizen en straten. Lukt het de bewoners hun oase te redden?

Europese droom

Aflevering 3: Tropische stranden, groene bergen en kleurrijke inwoners. Het Comorese eiland Anjouan lijkt een waar paradijs. Maar veel bewoners van deze oase denken daar heel anders over. Zij willen het nabijgelegen eiland Mayotte bereiken: een stukje Europa in de Indische Oceaan. Maar voor veel Comorezen eindigt die Europese droom in een nachtmerrie.

Ondergrondse oase

Aflevering 4: In het Tunesische Dahar-gebergte gaat Kefah Allush op zoek naar de laatste bewoners van de ondergrondse grotwoningen. Ooit vormden deze unieke huizen een veilig toevluchtsoord voor de Berber-stammen van Tunesië. Komt deze oude oase, na de Arabische lente, weer tot bloei?

'Oases in de Oriënt', vanaf woensdag 15 april om 20.30 uur bij de EO op NPO 2.