Nieuwe komische familieserie 'Ron & Riet Vertrekken Niet!' bij AVROTROS

Foto: © AVROTROS 2020

Ken je het verhaal van Ron en Riet die naar Spanje gingen? Ze gingen niet! Het echtpaar wil heel graag aan de Spaanse Costa een mobiele frietzaak beginnen. Onderweg naar het zonnige zuiden gooit de coronacrisis roet in het eten.

Dus... ze vertrekken niet en stranden op de camping in Brabant. Daar openen ze noodgedwongen hun friettent. Dat gaat niet zonder slag of stoot. 'Ron & Riet Vertrekken Niet!', met onder anderen Ron Boszhard, Rian Gerritsen, Dennis Willekens en Beppie Melissen is vanaf 17 september elke week te zien op het YouTube-kanaal van NPO Zapp. De serie is geschreven door Diederik Ebbinge ('De Luizenmoeder').

Samen met Riets broer Rik vertrekt het echtpaar naar Spanje. Maar verder dan het zuiden van Nederland komen ze niet. Op de camping in Brabant is het keihard werken en gaat niet alles van een leien dakje. Ze krijgen het aan de stok met buurman Molenaar, die hen als een bedreiging voor de rust ziet. Gelukkig krijgen ze hulp van bekende gasten die op dezelfde camping zitten. Zo lossen de jongens van de Proefkeuken, Willem Voogd en Pieter Hulst, een groot probleem op voor Ron en Riet en hun klanten.

Tijdens de dagelijkse videogesprekken met Riets moeder Ria doen Ron en Riet alsof ze wél in Spanje zitten en daarvoor halen ze alles uit de kast. Ondertussen kan Ron zijn ogen niet afhouden van Delayla, die op de camping aerobics en yoga geeft. Tot ergernis van Riet, die Ron aanspoort in de gaten te houden of de grenzen al open zijn. Want zij wil maar één ding: dat haar Spaanse droom alsnog uitkomt.

Rolverdeling

Het echtpaar Ron en Riet wordt gevormd door Ron Boszhard ('Zappsport', 'Bommetje') en Rian Gerritsen ('De Luizenmoeder'). Dennis Willekens ('Dit Zijn Wij') speelt de broer van Riet. Beppie Melissen ('Gooische Vrouwen', 'Oogappels') is Riets moeder. En er zijn rollen weggelegd voor Bas Hoeflaak, Bert Hana, Fenna Ramos, Remko Vrijdag en René Groothof. In elke aflevering spelen Zapp-presentatoren en andere bekende gezichten een gastrol. Waaronder Buddy Vedder, meesterpatissier en 'CupCakeCup'-jurylid Rémy Duker en Willem Voogd en Pieter Hulst van 'De Proefkeuken'.

'Ron & Riet Vertrekken Niet!', vanaf 17 september elke week te zien op het YouTube-kanaal van NPO Zapp.