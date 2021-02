Nieuwe discovery+ Original 'Prime Suspect: The Madeleine McCann Case'

Foto: © Discovery Benelux 2021

Na meer dan tien jaar lijkt er eindelijk een doorbraak te zijn in de zaak van de verdwenen Britse peuter Madeleine McCann. In de zomer van 2020 meldde de Duitse politie dat ze serieuze aanwijzingen hebben dat de Duitse delinquent Christian B. betrokken is bij de vermissing van het meisje.

Christian B. is officieel nog niet aangeklaagd, maar is volgens de Duitse justitie wel een voorname verdachte. Wie is deze Christian B. en is hij echt de persoon waar al sinds 2007 naar gezocht wordt? De Deense documentaireserie 'Prime Suspect: The Madeleine McCann Case' trekt zijn gangen na en onderzoekt welk bewijs de Duitse politie mogelijk in handen heeft. Kan deze schokkende zaak binnenkort eindelijk opgelost worden?

Na al die jaren van onderzoek dook de naam van Christian B. afgelopen zomer onverwacht op. De 43-jarige man zit op dit moment een celstraf uit voor het verkrachten van een 72-jarige vrouw in Praia de Luz, hetzelfde vakantiepark waar Madeleine verdween. Is hij ook verantwoordelijk voor Madeleines vermissing? Feit is dat Christian B. al jaren af en aan woonde in Portugal, vlak bij het vakantieresort en dat hij ook ten tijde van haar vermissing daar verbleef.

De documentaire duikt diep in het netwerk van vrienden en criminele contacten van Christian om te achterhalen wie hij precies is en of hij eerder iets strafbaars heeft gedaan. Ze spreken onder meer met zijn ex-vriendin en met een vriend tegen wie hij verklaard zou hebben dat hij in het voorjaar van 2007 een kind verstopt had in zijn camper. Ook spreekt het programma met de Duitse openbare aanklager, met Christians advocaat en met journalisten die de zaak al jaren van dichtbij volgen.

Wat komen we te weten van Christian B. en van het bewijs dat justitie tegen hem heeft? En zal het voldoende zijn voor een eventuele veroordeling?

De discovery+ Original documentaire 'Prime Suspect: The Madeleine McCann Case' is vanaf 15 februari te zien bij discovery+.