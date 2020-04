Nieuwe coronaproof spelshow 'Binnenpret Met…' op TV 538 en YouTube

'Binnenpret Met…', is een nieuwe spelshow waarin 538-dj Igmar Felicia bekende bevriende Nederlanders uitdaagt om een spel tegen elkaar te spelen vanuit hun eigen huis.

Via een live verbinding test hij o.a. Monica Geuze, Ronnie Flex, Bizzey en Kalvijn op hun kennis, eerlijkheid en creativiteit. De kijker krijgt een bijzonder kijkje in het huis van de kandidaat, de plek waar zij nu veel tijd doorbrengen en komt meer te weten over de BN'ers. De eerste aflevering van 'Binnenpret Met…' is vanaf vandaag te zien op het YouTube-kanaal van 538 en vanaf 20 april bij TV 538 en KIJK.nl.

Igmar Felicia, 538-dj: 'Met deze spelshow willen we een positieve draai geven aan het ‘binnenblijven’. We komen over de vloer bij de deelnemers zonder dat we echt binnen zijn, maar het voelt dichterbij dan ooit.'

Monica Geuze en Ronnie Flex gaan in de eerste aflevering de strijd met elkaar aan. In de eerste ronde 'Matenvragen' worden ze getest op hoe goed zij elkaar kennen. In de tweede ronde 'Biechten of Braken' wordt duidelijk of zij bereid zijn de waarheid te vertellen. Geven zij antwoord op persoonlijke vragen of eten zij liever iets smerigs samengesteld uit hun eigen koelkast? Tot slot krijgen zij in 'Huiszoekingsbevel' één minuut de tijd om in hun eigen huis zoveel mogelijk voorwerpen van één kleur te verzamelen. Degene die uiteindelijk de meeste punten heeft verzameld wint.



'Binnenpret Met…' is vanaf vandaag om de week op donderdag vanaf 16.00 uur te zien op het YouTube-kanaal van 538. Vanaf maandag 20 april wordt het programma ook om de week om 21.30 uur uitgezonden op TV 538 en is te zien op KIJK.nl,

TV 538 is te zien via vrijwel alle kabelaars (Ziggo, KPN, Caiway e.a.) te zien op kanaal 538 en ook te zien via NLZiet.