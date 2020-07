Nieuwe afleveringen van 'The Great British Sewing Bee' bij Omroep MAX

In 'The Great British Sewing Bee' gaan tien hobbykleermakers de strijd met elkaar aan en zorgen zij met hun meesterlijke kledingstukken voor veel atelierplezier.

De vakkundige juryleden Patrick Grant en Esme Young nemen elke steek onder de loep. Presentator Joe Lycett steekt de kandidaten een hart onder de riem. In de volgende uitzending, op zondag 19 juli om 21.30 uur bij MAX op NPO 1, werken de kandidaten met kunstvezelstoffen, maken ze hondenjasjes en luxe trainingspakken.

Aflevering 4 – zondag 19 juli om 21.30 uur op NPO 1

De zeven overgebleven thuiskleermakers moeten werken met kunstvezelstoffen die voor sport en buitenactiviteiten gemaakt zijn. Presentator Joe Lycett zorgt voor de vrolijke noot, terwijl de deelnemers in het diepe springen met een patroon voor een gevoerd badpak. De vele op het oog identieke patroondelen zorgen bij deze opdracht voor een hoop verwarring.

Vervolgens komt de metamorfose met een verrassing, want in plaats van kledingstukken krijgen de deelnemers weggegooide festivaltenten aangeboden. Verder wordt een schattige teckel hun muze als ze proberen om oude tenten om te toveren tot stijlvolle, praktische hondenjasjes voor de winter, uitgestald op hondenpaspoppen.

Bij de laatste opdracht verschijnen er mannelijke modellen in het atelier om luxe trainingspakken aangemeten te krijgen. Dat betekent dubbel zoveel werk voor de deelnemers, die zowel broeken als jacks moeten maken van scuba-, mesh- en microvezelstoffen.

Aflevering 5 – zondag 26 juli om 21.30 uur op NPO 1

Na de olie-industrie is de mode-industrie de grootste vervuiler van onze planeet. Dus deze week staat in 'The Great British Sewing Bee' het minderen en recyclen centraal. Alle stoffen in het magazijn worden vervangen door kleding en meubelstoffering uit kringloopwinkels. Om die oude stoffen nieuw leven in te blazen, krijgen de zes overgebleven deelnemers een patroon voor een strikblouse, die ze moeten samenstellen uit vier tweedehandskledingstukken.

De wekelijkse metamorfose krijgt een nieuwe draai, want de deelnemers krijgen alle restanten van hun eerdere afleveringen van de Sewing Bee voorgeschoteld. Van hun gezamenlijke stofresten moeten ze adembenemende, inventieve nieuwe patchworkkleding maken.

Als laatste komen de deelnemers gewapend met oude gordijnen en meubelstoffen van thuis naar het naaiatelier. Daarvan moeten ze voor hun model een op maat gemaakte jurk fabriceren. De deelnemers gaan aan de slag met o.a. vitrage en rolgordijnen, waarna één van hen vereerd wordt met het Kledingstuk van de Week en de vijfde deelnemer de Sewing Bee zal moeten verlaten.

Aflevering 6 – zondag 2 augustus om 21.30 uur op NPO 1

Voor de kwartfinalisten breekt de week van de Britse en Ierse stoffen aan. Ze beginnen met de patroonopdracht waarin ze deze week worden beoordeeld op hun kleermakersvaardigheden, want juryleden Patrick Grant en Esme Young vragen de deelnemers om een linnen werkjack te maken. Het is een kledingstuk vol complexe technieken, met een stof die snel kreukt en rafelt. En om het nog zenuwslopender te maken, moeten ze het patroon van Patrick exact volgen.

Daarna volgt de metamorfose, waarin de deelnemers hun inspiratie moeten vinden langs de Britse kust. Dit doen zij door ligstoelen en parasols, gemaakt van de stevige stof tijk, in slechts 90 minuten om te toveren tot een stijlvol kledingstuk.

Voor de laatste opdracht komen de modellen naar het naaiatelier voor speciaal aangemeten jas, gemaakt van wol die de deelnemers ergens op de Britse eilanden gevonden hebben. Wiens wollen jas wordt de trots van Groot-Brittannië en wie gaat de mist in en loopt zo een van de felbegeerde plekken in de halve finale mis?

Aflevering 7 (halve finale) – zondag 9 augustus om 21.30 uur op NPO 1

Joe Lycett presenteert de halve finale, waarin de vier overgebleven deelnemers de hele wereld als inspiratiebron hebben; met kledingstukken en technieken uit alle windstreken. Allereerst moeten de halvefinalisten een voor hen volledig onbekend patroon volgen, want juryleden Patrick Grant en Esme Young willen dat ze een Indiase dhotibroek maken. Dit behelst een techniek die gebaseerd is op de eeuwenoude traditie van het vouwen en draperen van grote rechthoekige lappen stof. De wijde, royaal geplooide broeken blijken een verbijsterend, maar visueel indrukwekkend project.

Dan komt de metamorfose, waarbij de deelnemers een kledingstuk uit West-Afrika moeten maken, de dashiki. Deze kleurrijke tuniek met traditioneel motief moet in anderhalf uur getransformeerd worden tot een nieuwe outfit. Daarbij moeten ze op inventieve manier gebruik maken van de felle dashikiprint.

Tot slot moeten de deelnemers voor de maatwerkopdracht een waanzinnig ingewikkelde Japanse origami-couturetechniek gebruiken. Ze moeten hun modellen een origamitop aanmeten. Daarbij moeten de deelnemers theatrale, spannende kledingstukken maken die geïnspireerd zijn door de eeuwenoude kust van het papiervouwen. Dat blijkt een moeizaam proces te zijn, waarbij hun patroontekenkunsten, stofverwerking en precisienaaiwerk tot nieuwe hoogten gedreven worden. Maar slechts drie van de vier ongelooflijk getalenteerde deelnemers kunnen door naar de grote finale.

Aflevering 8 (finale) – zondag 16 augustus om 21.30 uur op NPO 1

'The Great British Sewing Bee' heeft een spannende ontknoping, waarin de drie finalisten strijden om de titel van beste hobbykleermaker van Groot-Brittannië. Ze krijgen drie avondkledingopdrachten. Daarbij komen allerlei geavanceerde technieken bij elkaar, van tailleren tot hoogwaardig ontwerpen en de zorgvuldige verwerking van luxe stoffen. Avondkleding is voor de hobbynaaier zo ongeveer het hoogst haalbare. Als eerste vragen juryleden Patrick Grant en Esme Young de deelnemers het ingewikkeldste kledingstuk tot nu toe te maken, een double-breasted gilet. Zelfs als ze de overvloed aan ingewikkelde technieken onder de knie hebben, wacht de deelnemers een enorme uitdaging, want het gilet moet binnenstebuiten, dus blind, in elkaar gestikt worden, waarna een bloedstollend spannende onthulling volgt.

Daarna krijgen de deelnemers nog een laatste kans om hun ontwerpinstinct te tonen in de metamorfose. Ze moeten iets doodgewoons omtoveren tot iets theatraals door van oude vitrage magnifieke avondkleding te maken die zo de rode loper op kan.

Voor de laatste, allerbelangrijkste maatwerkopdracht van de serie proberen de deelnemers hun modellen elegante strapless avondjurken aan te meten. Ditmaal zijn de modellen door henzelf gekozen uit hun familie- of vriendenkring. Als de jury eenmaal tot een besluit gekomen is, kan er maar één de winnaar zijn.

'The Great British Sewing Bee', wekelijks om 21.30 uur bij Omroep MAX op NPO 1.