'NIEUW ZEER': hilarische tv-serie over de hete hangijzers van nu

Het nieuwe NTR-programma 'Nieuw Zeer' van Niek Barendsen is een scherpe, actuele sketchserie over hedendaags onbegrip en onvermogen: van nepnieuws tot zorg, van klimaat tot #me too, van integratie tot Piet.

Deze komische serie gaat over de hete hangijzers van nu waar veel over gepraat en geschreeuwd wordt, maar te weinig om wordt gelachen.

Met Ilse Warringa, Tjitske Reidinga, Pierre Bokma, Ellen Pieters, Frank Lammers, Elise Schaap, Anniek Pheifer, Nazmiye Oral, Roos van Erkel, Michiel Nooter, Oussama Ahammoud, Hein van der Heijden, Rick-Paul van Mulligen, Daniel Kolf, Bracha van Doesburgh, Beppie Melissen, Daniel Cornelissen, Sarah Bannier, Hans Leendertse, Joost Prinsen, Wieteke van Dort, Stefan Stasse, Ali Cifteci, Loek Peters, Jacqueline Blom, Niek Barendsen en vele anderen.

Idee, script en regie: Niek Barendsen, onder andere bekend van de 'Welkom in…' series en vele dramascenes van 'Het Klokhuis' die hij maakt voor de NTR.

Aflevering 1

In aflevering 1 zie je Frank Lammers als levensgevaarlijke TBS’er, Elise Schaap als vloggende BN’er Hymke, Ellen Pieters als zeer mondige patiënt, Pierre Bokma als overledene op zijn eigen crematie, Nazmiye Oral als assertieve schoonmaakster en Ilse Warringa als verbeten wereldverbeteraar.

'Nieuw Zeer', vanaf 1 maart elke zondag op NPO 3. Aflevering 1 en 6 om 21.50 uur, aflevering 2 t/m 5 om 22.00 uur.