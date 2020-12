Nieuw van 'Heel Holland Bakt': interactieve videorecepten van Robèrt van Beckhoven

Nieuw van 'Heel Holland Bakt': interactieve videorecepten van Robčrt van Beckhoven

Foto: Omroep MAX - © Roland J. Reinders 2020

'Heel Holland Bakt' heeft iets nieuws: een kakelverse interactieve videospeler in de app. Hiermee kan elke thuisbakker van Nederland op cursus bij Robčrt, gewoon vanuit huis. En dat is wel zo handig in deze tijd.

De met een Televizier bekroonde app is beschikbaar voor iOS en Android, en werkt op mobiel en tablet.

In de interactieve videospeler laat Robèrt van Beckhoven thuisbakkers stap voor stap zien hoe je de technische opdracht uit 'Heel Holland Bakt' maakt, maar dan aangepast op de manier waarop zij bakken. Zo kunnen gebruikers zelf beslissen of ze basisingrediënten zelf maken of kant-en-klaar gebruiken. Ook is scrollen en vegen met vieze vingers verleden tijd, want vanaf nu is het mogelijk om te navigeren door de video. Zo is het nóg makkelijker om bepaalde stappen te herhalen, en in sommige video’s is het zelfs mogelijk om het camerastandpunt te kiezen, om extra goed te kunnen zien hoe Robèrt het voordoet.

Nieuwe ingrediënten

Ook Janny van der Heijden heeft een rol in de interactieve receptenvideo’s. Gebruikers kunnen door de video’s heen uitstapjes naar Janny maken, om zo meer te leren over de achtergronden van de baksels. Naast de interactieve videospeler, is een aantal andere nieuwigheden aan de app toegevoegd, waaronder een zogeheten landscape modus. Op veler verzoek is de functie, om de app ook horizontaal te kunnen gebruiken, toegevoegd aan de app.

Zorg dat je ‘m heb, die app!

Dankzij honderden recepten, tientallen video’s met basistechnieken en inspiratie, achtergrondartikelen én de nieuwbakken interactieve speler en landscape modus; is 'Heel Holland Bakt' dé virtuele bakassistent van Nederland. Gratis en onmisbaar voor alle thuisbakkers.

'Heel Holland Bakt' (seizoen 8), vanaf zondag 27 december wekelijks om 20.25 uur op NPO 1.