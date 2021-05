Nieuw seizoen van 'Love Island' nog in mei op Videoland

Op 24 mei wordt het nieuwe seizoen van 'Love Island' gelanceerd op streamingplatform Videoland. Dat schrijft het AD. Het is het derde seizoen van de Nederlandse versie van het programma.

In 'Love Island' verblijven tien singles gedurende zes weken in een paradijselijke villa op Gran Canaria. Ze leren er elkaar op allerhande manieen beter kennen met als bedoeling hun ultieme match te vinden. Het winnende koppel houdt er ook nog eens 25000 euro aan over.

Vorig seizoen van 'Love Island' werd gewonnen door Joan en Mert die nog steeds een koppel zijn. 'Love Island' is sinds 2019 in Nederland te zien. Het nieuwe, derde, seizoen van de datingshow is vanaf 24 mei te volgen op Videoland.

Bron: ad.nl