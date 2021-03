Nieuw programma 'Het beste van...Disco' op NPO 3

In 'Het beste van… Disco' neem je een duik in het rijke disco-verleden. Je hoort dat de eerste stappen naar de echte disco-muziek werden gezet begin jaren '70 door o.a. James Brown. Je ziet hoe vooruitstrevend deze act was met een zwoel dansende danseres op een blok.

Verder bekijkt het programma met gasten de grootste Neder-disco-hits. Het blauwe pak van Jerney Kaagman staat bij menigeen op het netvlies gebrand. Spargo stond weken op nummer 1 met hun hit You and Me. Nederland was in de ban van de disco. Het is moeilijk om stil te blijven zitten bij deze rijke swingende terugblik.

'Het beste van...Disco', vanaf woensdag 3 maart om 20.25 uur op NPO 3.