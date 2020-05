Nieuw op NPO 1: 'Nick, Simon & Kees: Homeward Bound'

Foto: © AVROTROS 2020

Nick en Simon storten zich samen met vriend Kees in het leven van hun muzikale inspiratiebronnen Simon & Garfunkel. In hun nieuwe rol als documentairemakers willen ze iedereen kennis laten maken met Paul Simon en Art Garfunkel.

Ze reizen daarvoor naar New York, de stad waar de muziekcarrière van het jaren 60-duo begon. De mannen nemen hun intrek in een appartement in de wijk Forest Hills in Queens, een echte Joodse middenstandswijk. De wijk waar Simon & Garfunkel zijn opgegroeid. Verder ontmoeten ze Alex die op dezelfde high school als Simon & Garfunkel zat. De school waar Simon & Garfunkel voor het eerst als duo optraden.

Voor Nick en Simon is het schoolbezoek een speciaal moment, want zij mogen op hetzelfde podium als hun idolen een nummer spelen. Ze spelen een nummer dat Simon & Garfunkel zelfs hebben geschreven tijdens hun high school-tijd. Een momentje waar ons Volendamse duo even stil van is.

'Nick, Simon & Kees: Homeward Bound', vanaf donderdag 21 mei om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.