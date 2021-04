Nieuw familieprogramma 'Family Drop' op NPO Zapp

In 'Family Drop', het nieuwe familieprogramma van KRO-NCRV, strijden twee kandidaten tegen elkaar met als inzet hun familie. Wie van de kandidaten kan zijn of haar familie het beste inschatten en beoordelen waar ze toe instaat zijn?

Onder leiding van Daan Boom en Tim Senders proberen de kandidaten de beruchte 'drop' te vermijden en met zoveel mogelijk familieleden het eindspel te halen. Met dit spannende programma voor het hele gezin brengt KRO-NCRV op een luchtige manier families bij elkaar.

Twee kandidaten, tussen de 11 en 14 jaar oud, nemen ieder vier familieleden mee naar de studio. Op basis van een cryptische beschrijving hebben de kandidaten hun familieleden vooraf ingedeeld om bepaalde opdrachten te doen. Wie is niet bang voor grote hoogtes? Wie is een echte leider? En wie kan goed luisteren? Aan de hand van deze omschrijving doen de familieleden onder leiding van Daan en Tim spannende opdrachten, zoals 'probeer zoveel mogelijk encyclopedieën te verkopen' of 'zing een aria onder leiding van operazangeres Francis van Broekhuizen'.

De kandidaten weten nog niet van elkaar hoe hun familieleden de opdrachten hebben gedaan. Maar dit is niet zonder gevaar: wanneer de kandidaat dit fout heeft verliest hij of zij letterlijk een familielid door de drop, een luik in de grond waar de familieleden doorheen vallen. Wie redt het met de meeste familieleden tot het finalespel?

'Family Drop', vanaf zaterdag 10 april om 19.20 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.