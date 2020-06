Nieuw dagelijks kookprogramma van Miljuschka Witzenhausen bij RTL 4

Foto: © RTL Nederland

Miljuschka Witzenhausen deelt haar favoriete recepten met de kijker in 'Miljuschka kookt'. Dit zijn diners en toetjes die foolproof zijn en ontzorgen. Van pastasauzen met verborgen groente - zodat het gevecht met de kids van tafel is - tot cheesecakes en taarten die kunnen dienen als dessert en ontbijt.

Allemaal vanuit haar eigen keuken en rechtstreeks van het boerenland. Uiteraard laat ze ook zien hoe je deze recepten kunt maken. De kijker wordt thuis aan de hand meegenomen door Miljuschka om zo het beste resultaat te krijgen. ‘Miljuschka kookt’ is vanaf aanstaande maandag elke werkdag om 17.30 uur te zien bij RTL 4.



Elke aflevering kookt Miljuschka twee gerechten: van de lekkerste hoofdgerechten tot desserts om je lippen bij af te likken. Vanuit haar eigen keuken geeft zij tips & tricks, en laat ze zien hoe je biologische producten het best kunt gebruiken. Miljuschka informeert en inspireert de kijker met gezond eten en laat zien dat iedereen kan koken.



Miljuschka zegt hier over: "Mijn missie in het leven is om meer mensen te laten koken. Ik ben dan ook blij dat ik de komende weken mensen kan laten ervaren dat je met de juiste stappen ook thuis écht heerlijk resultaat kan boeken. Ik heb er heel veel zin in!"



‘Miljuschka kookt’ is vanaf maandag 15 juni elke werkdag om 17.30 uur te zien bij RTL 4. Het programma wordt de werkdag erna herhaald om 10.00 uur op RTL 4.