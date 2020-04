Nieuw bij Videoland: 'Dierenpret met Nicolette'

Foto: Videoland - © RTL 2020

Vanaf donderdag 23 april neemt presentatrice/programmamaakster Nicolette Kluijver jonge kijkers mee in de wereld van huis- en boerderijdieren in de achtdelige serie 'Dierenpret met Nicolette' op Videoland.

Kinderen leren in deze reeks alles over dieren: leuke feitjes worden afgewisseld met knutselen, mooie reportages en vrolijke liedjes. Zo gaat de presentatrice, tevens bedenker van de serie, in gesprek met de slechtziende Isa (9 jaar) die een buddyhond heeft.

Nicolette Kluijver: 'Ik ben een groot dierenliefhebber en ik wil graag mijn passie voor dieren met jonge kijkers delen. Sinds de coronacrisis zitten veel kinderen met hun ouders thuis en hoe leuk is het om nu een educatief programma voor hen te maken. Door de frisse afwisseling van mooie verhalen en diversiteit aan toffe feitjes hopen we een inspirerend programma te maken voor kinderen én hun ouders. Het is een kinderprogramma wat er nu toe doet maar ook straks als het ‘gewone leven’ weer begint.'

Op bezoek bij een varkensfluisteraar

Elke aflevering bestaat uit een reportage, interessante weetjes, een uniek liedje dat speciaal voor dit programma is geschreven door Lieve Louise, ingezonden fragmenten en een knutselwerkje door Nicolette. De reportages geven nét een andere kijk op de huis- en boerderijdieren. Zo gaat Nicolette langs bij varkensfluisteraar Kees Scheepens en paardeneigenaar Ton Does wiens paarden in films- en televisieseries te zien zijn. Ook gaat de programmamaakster op bezoek bij de 23-jarige schaapsherder Joyce Tulling die met haar kudde door Rotterdam trekt.

De kijkers in de leeftijd tussen 3-8 jaar kunnen volop meezingen, mee knutselen en eigen clipjes insturen van bijzondere verhalen en knutselwerkjes over hun dieren.

'Dierenpret met Nicolette', vanaf donderdag 23 april op Videoland.