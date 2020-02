Nick, Simon en Kees verdiepen zich in het leven van Simon & Garfunkel

Foto: © AVROTROS 2020

In het nieuwe AVROTROS-programma 'Nick, Simon & Kees: Homeward Bound' storten de vrienden zich in het leven van hun muzikale inspiratiebronnen Simon & Garfunkel.

Ze reizen daarvoor af naar de stad waar de muziekcarrière van het jaren 60-duo begon: New York. In een nieuwe rol als documentairemakers laten zij iedereen kennismaken met Paul Simon en Art Garfunkel. Want naar hun mening moet de muziek van deze legendes van generatie op generatie doorgegeven worden.

Tijdens hun bijzondere zoektocht in New York ontmoet het Volendamse drietal de fotograaf van een van hun meest toonaangevende albumcovers en muzikanten die op albums of tijdens concerten met Simon & Garfunkel gespeeld hebben. Ook hebben ze een ontmoeting met de promotor van het wereldberoemde Central Park concert. Deze benefietavond, waar ze voor 500.000 mensen optraden, zorgde in 1981 voor een tijdelijke reünie.

Terwijl Nick & Simon met hun Simon & Garfunkel-repertoire optreden op locaties die kenmerkend zijn voor het Amerikaanse duo is Kees er als regisseur en cameraman bij om deze momenten vast te leggen. De tijdloze muziek van Simon & Garfunkel verbindt nog steeds jong en oud met elkaar.

Iedere stap in het avontuur is er één dichterbij Paul Simon en Art Garfunkel. Met de uiteindelijke vraag: gaan ze hun iconen daadwerkelijk ontmoeten? Nick, Simon en Kees: Homeward Bound volgt het maakproces van een voor hen memorabele documentaire. Deze documentaire die gedurende hun reis wordt gemaakt is uiteindelijk online via de AVROTROS-kanalen te zien.

'Nick, Simon & Kees: Homeward Bound', vanaf donderdag 2 april om 21.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.