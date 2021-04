Nick & Simon bijten spits af in '10 voor Taal'

Grappige taalpuzzels, netelige spellingkwesties en hilarische vragen over spreekwoorden: de taalquiz 10 voor Taal zit bomvol leuke taalspellen! Hoe goed is het taalgevoel van de twee duo's van BN'ers die elke week aanschuiven bij presentator Harm Edens?

Het (of was het nou toch de) spits wordt afgebeten door Nick & Simon. De bekende Volendamse zangers nemen het in de eerste aflevering op tegen de goedgebekte presentatoren Irene Moors en Dennis van der Geest. Welk team is het best? De winnaars mogen een boekencheque ter waarde van 1.000 euro aan een bibliotheek naar keuze schenken.

Deze vermakelijke taalquiz, waar je ook nog eens wat van opsteekt, zet ieders taalgevoel op een grappige en toegankelijke manier weer op scherp. Elke aflevering is spannend, want de BN’erteams zijn aan elkaar gewaagd. Niet alleen omdat ze allemaal voor hun werk in meer of mindere mate te maken hebben met taal, maar vooral natuurlijk omdat ze bloedfanatiek zijn. Welk team wint? Is dat het team van de schrijvers Kluun en Heleen van Royen of laat het team van Radio 538-dj Igmar Felicia en presentator en YouTuber Klaas van Kruistum ze flink door de mand vallen? Hoe doen de flamboyante mediamakers Patrick Martens en Marije Knevel het tegen de door de wol geverfde presentatoren Joris Linssen en Dennis Weening? Speelt het team van First Dates met Victor en Sergio de sportpresentatoren Dione de Graaff en Toine van Peperstraten compleet onder tafel? Er kan maar één team winnen. Wie gaat er vandoor met een '10 voor Taal'?

'10 voor Taal' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties.

'10 voor Taal', vanaf donderdag 22 april wekelijks om 21.30 uur op SBS6 en op KIJK.nl.