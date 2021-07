'Nederland Staat Op Tegen Kanker' in het teken van de toekomst

'Nederland Staat Op Tegen Kanker' staat dit jaar in het teken van de toekomst. De live tv-uitzending wordt uitgezonden vanuit het Spoorwegmuseum in Utrecht en voor een deel vanuit een rijdende trein.

De trein staat symbool voor het feit dat we na een uitdagend coronajaar met vertragingen de blik weer op de toekomst richten, tegen kanker en voor het leven. De trein gaat weer harder rijden dan ooit. 'Nederland Staat Op Tegen Kanker' wordt op woensdag 25 augustus om 20.40 uur live uitgezonden bij AVROTROS op NPO 1.

Nederland staat op

Dit jaar delen patiënten, wetenschappers en vele bekende Nederlanders hun persoonlijke verhaal. Zo delen Patrick en Rossanna Kluivert op een bijzondere manier de impact die kanker op hun gezin heeft en zijn er onder andere bijzondere bijdragen van Martien Meiland en Stef Bos. Douwe Bob, Edsilia Rombley en Danny Vera verzorgen de optredens tijdens deze bijzondere avond.

Frits Sissing neemt opnieuw de presentatie voor zijn rekening, na vorig jaar op het laatste moment door corona te zijn uitgevallen. 'Na dit uitdagende coronajaar zet ik me graag weer in om aandacht te vragen voor de nummer 1 ziekte van Nederland. Mooi om te zien dat onbekende en bekende Nederlanders zich weer allemaal inzetten om mee te werken.'

Standbeelden

Net als andere jaren worden er tijdens de show bekende levende standbeelden onthuld. Twee bekende Nederlandse vrouwen transformeren tot standbeelden van twee belangrijke namen in de geschiedenis: Koningin Wilhelmina. De oprichtster van KWF brengt een eerbetoon aan alle trouwe donateurs van KWF. Nieuw dit jaar is Florence Nightingale, grondlegger van de moderne verpleegkunde. Zij brengt een ode aan de zorg voor kankerpatiënten. Welke bekende Nederlandse vrouwen tot standbeeld transformeren wordt later bekendgemaakt.

Tijdens het programma staat Nederland op om aandacht te vragen voor een toekomst met meer preventie, meer onderzoek, meer genezing en een betere kwaliteit van leven tijdens en na kanker.