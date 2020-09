Najaar 2020: RTL brengt vertrouwd en verrassend Nederland samen

RTL

In het nieuwe kijkseizoen zet RTL de vorig jaar ingezette programmastrategie door: persoonlijk, herkenbaar en dichtbij! Niet alleen bestaande programma's voldoen aan deze uitgangspunten, het is ook het vertrekpunt voor nieuwe programma's die het mediabedrijf ontwikkelt voor RTL 4, RTL 5 en Videoland.

Directeur Content Peter van der Vorst: 'De strategie om programma’s te maken die ‘persoonlijk, herkenbaar en dichtbij’ zijn, geeft focus. En dat is nodig in een overvol medialandschap waarin we goed luisteren naar de kritische kijker. Iedereen moet zichzelf kunnen herkennen in onze programma’s en dat is ook het uitgangspunt bij de keuzes die we met het programmateam maken.'

RTL 4

'RTL 4 is en blijft ons vlaggenschip: een brede familiezender waar iedereen zich thuis voelt. We willen jong en oud informeren, entertainen en engageren. Ook tijdens de piek van de covid-19 crisis zag je dat die combinatie heel goed werkt met onze vaste dagelijkse pijlers. De professionele en vertrouwde informatievoorziening vanuit 'RTL Nieuws en Weer', 'Editie NL', 'RTL Boulevard', 'Jinek' en 'BEAU' afgewisseld met programma’s waar je met het hele gezin voor gaat zitten, zoals 'LEGO Masters' en 'The Voice Kids'.'

Highlights nieuw en vertrouwd

- Vanaf 31 augustus elke werkdag vanaf 17.00 uur 'Eigen Huis & Tuin: Lekker Leven', boordevol praktische, haalbare en betaalbare tips op het gebied van klussen, tuinieren, lifestyle en koken.

- Het nieuws- en actualiteiten blok is voortaan zeven dagen per week tussen 18.00 en 20.00 uur te zien. Dat betekent dat 'Editie NL' vanaf nu ook op zaterdag en zondag staat geprogrammeerd.

- Na de actualiteit volgt 'Goede Tijden, Slechte Tijden', dat in oktober maar liefst dertig jaar bestaat. 'GTST' is komend seizoen van maandag tot en met donderdag te zien, waardoor 'The Voice' en 'The Masked Singer' op vrijdag al om 20.00 uur kunnen starten. Daarmee komt RTL aan de wens tegemoet van veel ouders met jonge kinderen.

- 'Joling en de Buitenlanders', 'Frank & Rogier Checken in', 'Lieve Frogers', 'De Erfgenaam' en de show 'I Can See Your Voice', dat ontwikkeld werd door dezelfde makers als van 'The Masked Singer', brengen vernieuwing bij de familiezender.

- Favoriete titels, zoals 'Holland’s Got Talent', 'Oh, Wat Een Jaar!', 'Het Perfecte Plaatje', 'Kopen Zonder Kijken', 'Chantal Komt Werken' en 'Weet Ik Veel' keren terug.

Late night vervroegd

Peter van der Vorst: 'Corona heeft ons heel wat hoofdbrekens opgeleverd, maar het heeft er ook toe geleid dat we een aantal ideeën versneld hebben kunnen uitvoeren. Eerder starten met 'BEAU' en 'Jinek' bijvoorbeeld. Veel van onze kijkers moeten de volgende dag weer vroeg op en dan is 22.00 uur een mooie tijd om de dag in een prettige sfeer af te sluiten met de hoofdrolspelers uit het nieuws. Bijkomend voordeel van de vroegere starttijd is dat een aantal succesvolle programma’s, zoals 'Het Perfecte Plaatje', 'Kopen Zonder Kijken' en 'Married at First Sight' langer kan worden. Daarmee doen we veel fans een plezier, het is economisch aantrekkelijk én het geeft ons meer ruimte voor het menselijke verhaal en verdieping.'

Van maandag tot en met donderdag is er ruimte voor nieuwe halfuurs-programma’s, zoals 'Bureau 040', de spannende opvolger van 'Bureau Burgwallen', waarin Ewout Genemans dit seizoen meeloopt met de politie in Eindhoven. Op maandag is 'KL2020, Terug in de Lucht' te zien, waarin wordt vastgelegd hoe KLM-medewerkers zich tijdens de grootste crisis ooit staande proberen te houden. Wie houdt z’n baan en wie niet? Actueel én herkenbaar voor honderdduizenden Nederlanders die ook te maken hebben met tegenslag in deze onzekere tijden.

RTL 5

Peter van der Vorst over het prikkelende zusje van RTL 4: 'Vorig jaar zei ik nog dat RTL 5 meer smoel moest krijgen. Daar is het afgelopen jaar een sterk begin mee gemaakt. Bij 5 zie je een kant van Nederland die de meesten van ons nooit van dichtbij zien. De genres workplace-reality en crime zorgen voor grotere herkenbaarheid.'

Crime

- Vanaf 1 september komt Kees van der Spek met een nieuwe serie van 'Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt'.

- Later dit jaar is het eerste programma van Thijs Zeeman bij RTL te zien: 'Zeeman confronteert: Stalkers'.

Workplace-reality

RTL 5 staat ook bekend om de programma’s waarin Nederlandse hulpdiensten tijdens hun werk van heel dichtbij worden gevolgd, zoals 'Team Spoedeisende Hulp' en 'In Overtreding'. Dit seizoen wordt daar onder andere 'Als de Brandweer' aan toegevoegd.

Reality-series

- 'Love Island' is vanaf 31 augustus dagelijks te zien bij RTL 5.

- 'Big Brother' keert na ruim 20 jaar nadat het in Nederland tot leven kwam, in 2021 terug op de Nederlandse televisie bij RTL 5 en Videoland.

Entertainment met een scherp randje

- 'Ranking the Stars' keert op 2 september terug met een gloednieuw panel onder leiding van Paul de Leeuw.

- 'De Slechtste Chauffeur van Nederland' met John Williams.

- 'Hotter Than My Daughter' met Bridget Maasland.

Nieuw bij RTL 5

- 'Borsato's Budget Bruiloft', waarin Mary Borsato voor mensen met een kleine beurs een grootse bruiloft organiseert.

- 'Bij Ons Op Het Kamp' biedt een unieke kijk in de wereld van de Sinti die in elfhonderd woonwagenkampenverspreid over heel Nederland wonen.

Videoland

Peter van der Vorst: 'Het aantal abonnees en de kijktijd van Videoland zijn hard gegroeid. Sinds half juli kun je kiezen uit drie abonnementen: Basis, Plus en Premium, zodat je al vanaf 4,99 euro een abonnement kunt afsluiten. We blijven op Videoland fors investeren in hoogwaardig lokaal drama, documentaires en reality. Wat speelt in Nederland, speelt bij Videoland.'

Videoland komt komende periode met diverse nieuwe Videoland Originals die dichtbij, grensverleggend en spraakmakend zijn. Zo ziet Neerlands enige echte 'Drag Race Holland' het licht, waarin Fred van Leer met verve in de high heels van Ru Paul stapt. Daarnaast staan er ook series van 'Love Island' en het vernieuwde 'Temptation Island' gepland. Naast een vervolg op 'De Jacht op de Mocro-Maffia' komt het platform met nieuwe documentaires. We volgen het leven en werk van het 11-jarig topmodel Summer de Snoo. 'Veerkracht: Gevecht tegen Corona' is een unieke documentaire over het streekziekenhuis Bernhoven in het hart van de coronacrisis. We zijn ooggetuige van de maandenlange strijd van het personeel en hun patiënten tegen covid-19.

Drama

De drama-afdeling van RTL, onder leiding van Antoinette Beumer, is volop in productie met nieuw drama voor Videoland. Zo is het derde seizoen van 'Mocro Maffia' in productie en zijn een serie geïnspireerd op 'Ruinerwold' en de nieuwe serie 'Moeder Maffia' in ontwikkeling. Dit najaar zijn 'Lieve Mama' en het derde seizoen van de succesvolle serie 'Meisje van Plezier' te zien bij Videoland.

Peter van der Vorst sluit af met de woorden: 'RTL staat al ruim 30 jaar middenin de Nederlandse samenleving. Vanuit die sterke, vertrouwde basis, ontwikkelen we door.'