'My Family's Deadly Secret' nieuw op Dplay

Moordzaken zijn altijd schokkend en dramatisch. Maar wanneer familieleden betrokken blijken als dader, krijgt het een extra gruwelijke dimensie.

Deze treurige voorvallen staan centraal in de nieuwe serie 'My Family's Deadly Secret' waarbij een moord plaatsvindt binnen de familie. Zoals in het geval van Nathan en Krystal Maddox, het jonge stel dat erg geliefd was in de hechte gemeenschap van Tyler County Texas, waarbij de kerk een centrale en verbindende rol speelt. Maar juist nadat Nathan en Krystal de kerk verlieten, werden ze op de stoep doodgeschoten. Wie kon het op dit vriendelijke stel gemunt hebben? Nathan was eerder getrouwd geweest en had een dochter van zijn eerste vrouw. Zou zijn ex er meer van weten?

'My Family's Deadly Secret', vanaf zaterdag 17 oktober op Dplay.