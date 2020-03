Monica Geuze krijgt reallifeserie bij Videoland

Met meer dan 500.000 abonnees op YouTube en 1.1 miljoen volgers op Instagram is Monica Geuze een van de meest populaire YouTubers van Nederland. Vanaf 25 maart is de vlogster, presentatrice, schrijfster en actrice ook te zien in haar eigen reallifeserie bij Videoland: 'Like Monica'.

Anders dan in haar vlogs geeft Monica de regie nu voor het eerst volledig uit handen. Zo komen in de 8-delige serie verschillende thema’s aan bod die Monica weinig tot niet laat zien in haar eigen video’s. Daarnaast spelen haar vrienden, familie en de liefde een grote rol in de reallifeserie. 'Like Monica' geeft een nog intiemer kijkje in het leven van de vlogster, waarin veel aan het veranderen is, zowel zakelijk als privé.

'Ik vind het ontzettend spannend om de regie uit handen te geven en ben benieuwd wat de kijkers ervan gaan vinden. Ik heb superveel zin in dit nieuwe hoofdstuk', aldus Monica Geuze over de reallifeserie.

'Like Monica' is vanaf 25 maart wekelijks te zien bij Videoland. De reallifeserie bestaat uit acht afleveringen en wordt geproduceerd door NewBe.