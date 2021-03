Monica Geuze en Viktor Verhulst presenteren 2de seizoen van Temptation Island: Love or Leave! Meld je nu aan!

'Temptation Island: Love or Leave' komt later dit jaar met een nieuw seizoen bij Videoland. De liefdesavonturen van vier koppels en vierentwintig singles worden dit keer gepresenteerd door Monica Geuze en de Belgische Viktor Verhulst.

In het nieuwe seizoen is wederom niet de vraag of de koppels de verleiding kunnen weerstaan, maar of ze met hun ware liefde zijn. De opnamen zijn deze zomer op een romantische bestemming in Europa.



Monica Geuze: 'Het is een eer om het tweede seizoen van ‘Temptation Island: Love or Leave’ te presenteren. Dit keer is het samen met ons buurland België en ik kijk ernaar uit om met Viktor samen te werken. Vorig jaar zag alles er zo romantisch uit, ik verheug me nu al op de plek waar we gaan filmen en natuurlijk op het seizoen zelf.'



Viktor Verhulst: 'Temptation Island is al jaren een iconisch programma op de Nederlandse en Vlaamse televisie, een programma waarvan ik alle voorgaande seizoenen heb gekeken. Daarom ben ik erg blij dat ik deze nieuwe variant samen met Monica mag presenteren. We gaan er een mooi seizoen van maken, dat weet ik zeker.'

Over Temptation Island: Love or Leave

‘Is hij/zij de ware? Of is er toch iemand die beter bij mij past?’ is de grote vraag in de vernieuwde editie van ‘Temptation Island: Love or Leave.’ De koppels geven elkaar aan de start de vrijheid om uit te zoeken of ze daadwerkelijk voor elkaar bestemd zijn. De partners gaan als het ware als ‘single’ het avontuur aan. Deze keer geen verleiders maar singles op zoek naar een serieuze relatie. Tijdens de dates krijgen de singles en de partners de kans om een diepere connectie aan te gaan. Ze hebben als doel antwoorden te vinden op hun relatievragen en te groeien als persoon om op die manier een beter mens te worden voor hun partner.