'Mocro Maffia' fans zorgen voor recordstart derde seizoen bij Videoland

Foto: Videoland - © RTL 2021

Het derde seizoen van de Videoland Original 'Mocro Maffia' is afgelopen vrijdag gestart met een record aantal kijkers. De eerste aflevering heeft afgelopen vrijdag 30% meer kijkers getrokken in vergelijking met de eerste aflevering van het tweede seizoen in 2020.

Seizoen drie van de fictieve serie 'Mocro Maffia’ gaat verder waar miniserie 'Mocro Maffia: Komtgoed' is gestopt. Romano is spoorloos en Potlood komt alleen te staan in hun oorlog tegen Paus, wiens positie ijzersterk is geworden door de samenwerking met de Colombiaanse Tia Alvarez. Tatta, die de leiding krijgt over de organisatie van Paus, raakt afgeleid van zijn taak wanneer Mo de Show plots opduikt. Nadat ze haar persoonlijke revanche op Taliban heeft genomen vervolgt Nadira haar pad van wraak voor haar twee geliquideerde broertjes en vindt daar de hulp van hitter Eiffel. Haar neef Adil zit in de gevangenis, waar hij worstelt met een dilemma als hij ontdekt dat Taliban in hetzelfde cellencomplex zit.

Het derde seizoen van 'Mocro Maffia' bestaat uit zeven afleveringen en is bedacht en geschreven door Achmed Akkabi (tevens Creatief Producent), Ashar Medina, Oscar van Woensel en Randy Oost. Regie van het derde seizoen ligt in handen van Victor D. Ponten en Bobby Boermans, productie in handen van Fiction Valley.

70% van 'Mocro Maffia' fans binget miniserie 'Mocro Maffia: Komtgoed'

Een week voor de release van het derde seizoen verraste Videoland de diehard Mocro Maffia-fans uit het niets met de miniserie 'Mocro Maffia: Komtgoed'. Videoland biedt hiermee jong talent een podium door de 16-jarige Marouane Meftah als de hoofdpersoon Komtgoed te casten en de keuze voor de jonge regisseur Aaron van Valen. Meer dan de helft van de kijkers van seizoen 2 van 'Mocro Maffia' is begonnen met de miniserie en ongeveer 70% van deze kijkers heeft alle afleveringen op één dag gebinged.

'Mocro Maffia: Komtgoed' draait om het personage van de 16-jarige acteur Marouane Meftah en start waar het tweede seizoen van 'Mocro Maffia' eindigt: na een mislukte reddingspoging van Muis groeien de problemen van de vijftienjarige Komtgoed in rap tempo. Een ruzie op straat escaleert en hij belandt in de klauwen van het justitieel apparaat. Jeugddetentie en een pleeggezin volgen. Terwijl zijn problemen groeien, lijkt er maar één weg om nog iets van zijn leven te maken.

'Mocro Maffia: Komtgoed' bestaat uit zeven korte afleveringen en is geschreven door Achmed Akkabi, Kevin Boitelle, Mustafa Duygulu en Martin van Steijn. Regie door Aaron van Valen en productie in handen van Fiction Valley.

Kijk iedere vrijdag een nieuwe aflevering van het derde seizoen van 'Mocro Maffia', exclusief bij Videoland. De miniserie 'Mocro Maffia: Komtgoed' is nu te bingen bij Videoland.