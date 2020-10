MAX zoekt de beste modeltreinbouwer van Nederland

Omroep MAX gaat in het najaar van 2021 op zoek naar de beste modeltreinbouwer van Nederland in het nieuwe NPO 1-programma 'De Grote Kleine Treinen Competitie'.

In het programma strijden zes modeltreinbouwers met hun teams tegen elkaar. Elke aflevering moet er -aan de hand van een thema- binnen enkele dagen een compleet nieuwe wereld gecreëerd worden. De tijdsdruk, het samenwerken en het in elkaar schuiven van de verschillende onderdelen van de modelspoorbaan maken het elke aflevering weer spannend: doen de lichtjes het, werken de technische onderdelen en blijft de trein rijden?

Wie combineert creativiteit het beste met techniek? De winnaar van de competitie krijgt niet alleen de eer, maar wint ook een reis met een historische trein.

'De Grote Kleine Treinen Competitie' is de Nederlandse variant van het succesvolle Britse format 'The Great Model Railway Challenge' op Channel 5. Met al twee seizoenen en vele kijkers is het inmiddels een succesvol en geliefd programma op de Britse televisie. Jong en oud zijn wekelijks gecharmeerd van de miniatuurwerelden die de deelnemers met veel precisie opbouwen.

Jan Slagter: 'Modeltreintjes zijn al generaties lang razend populair. Nog steeds starten mensen -jong en oud, man en vrouw- met deze hobby. Met dit programma laten we Nederland zien wat voor moois modeltreinbouwers kunnen maken.'

Modeltreinbouwers kunnen zich nu al opgeven voor dit gloednieuwe programma via www.maxvandaag.nl.

'De Grote Kleine Treinen Competitie' wordt geproduceerd door Concept Street.

'The Great Model Railway Challenge' is een Knickerbockerglory format en wordt gedistribueerd door Silverlining Rights.

'De Grote Kleine Treinen Competitie', in 2021 bij Omroep MAX op NPO 1.