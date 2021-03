MAX zendt registratie van de Matthäus Passion onder leiding van Ton Koopman uit

MAX zendt op zondag 28 maart om 13.00 uur op NPO 2 Matthäus Passion uit. De integrale registratie van de Matthäus Passion van Bach wordt ten gehore gebracht door het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir onder leiding van dirigent Ton Koopman.

In de tv-registratie 'Matthäus Passion' wordt de gehele Matthäus uitgevoerd, op de indrukwekkende en traditionele wijze van J.S. Bach. Dirigent en Bachkenner Ton Koopman leidt het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir in de uitvoering van het bekende klassieke muziekstuk. De registratie vindt plaats in TivoliVredenburg en wordt ingeleid door presentator Jan Slagter.

Het is uniek in deze coronatijd dat, nadat twee jaar op een rij de Matthäus-uitvoeringen niet door konden gaan, deze bijzondere uitvoering van de Matthäus in de Nederlandse huiskamers te beleven is.

MAX-directeur Jan Slagter: 'We zijn verheugd en trots dat we vanuit MAX de Matthäus Passion kunnen uitbrengen op Nederlandse televisie. We hopen dat veel mensen er plezier van zullen hebben.'

Dirigent Ton Koopman: 'De Matthäus is voor mij één van Bachs grootste meesterwerken. Uitvoeringen van dit monumentale werk voor dubbelkoor, dubbelorkest, kinderkoor en solisten worden jaarlijks door vele mensen bijgewoond. Zeker in Nederland kennen we een bijzonder rijke Matthäus-traditie. De manier waarop Bach emoties als verdriet, woede, wroeging en berusting op muziek heeft gezet, spreekt direct tot het hart. Ik ben blij en dankbaar dat in deze uitzonderlijke tijden, ik met mijn eigen Amsterdam Baroque Orchestra & Choir deze prachtige en troostrijke muziek mag uitvoeren.'

'Matthäus Passion', zondag 28 maart om 13.00 uur op NPO 2.