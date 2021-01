Matthijs van Nieuwkerk positief op corona: 'Matthijs Gaat Door' geschrapt!

Foto: © BNNVARA - Annemieke van der Togt

Het zit Matthijs van Nieuwkerk niet mee. De start van zijn nieuwe zaterdagavondshow 'Matthijs Gaat Door' wordt even uitgesteld. De presentator is positief getest op corona en zit in quarantaine. Dat meldt BNNVARA.

De uitzending van 'Matthijs Gaat Door' van zaterdag 9 januari wordt daarom geschrapt. Van Nieuwkerk heeft lichte coronaverschijnselen en blijft met in achtneming van de GGD richtlijnen in thuisquarantaine. Hij en de redactie werken vanuit huis en hopen snel weer een uitzending te kunnen maken.

NPO1 vult zaterdag de vrijgekomen plaats in het programmaschema met de 3de aflevering van 'Nieuwe Boeren'.