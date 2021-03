Martien Meiland en Britt Dekker presenteren nieuwe spelshow 'First & Last'

Foto: Ruud Baan © SBS6

Op vrijdag 23 april gaat de nieuwe spelshow 'First & Last' van start op SBS6. Bij 'First & Last' draait het niet om wie de slimste, sterkste of snelste is, maar geldt er één belangrijke regel: eindig elke ronde niet als eerste of als laatste, want dan lig je direct uit het spel.