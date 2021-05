Maandag in de eerste aflevering van 'De Roze Revolutie': protest

In de vierdelige serie 'De Roze Revolutie' onderzoekt regisseur Michiel van Erp vanuit zijn persoonlijke verwondering de historie van de LHBTQIA+-beweging in Nederland in de afgelopen vijftig jaar.

Een beweging van vrijgevochten mensen die vieren dat iedereen anders is. In intieme gesprekken maakt hij de balans op.

Aflevering 1: protest

In 1969 was de eerste demonstratie voor LHB-rechten. Is de beweging sindsdien iets opgeschoten? Vijftig jaar geleden stond er veel op het spel bij de verschillende roemruchte demonstraties. Zo zat John Wellbergen (87) indertijd anderhalf jaar in de cel vanwege zijn homoseksualiteit. Ook al lijkt de beweging zichtbaarder dan ooit, het verzet van de jonge generatie LHBTQIA+-ers nu heeft opvallend veel raakvlakken met de strijd van toen. Michiel van Erp maakt via archiefbeelden en intieme gesprekken de balans op met de oude en de nieuwe generatie actievoerders. De vrijheid om jezelf te kunnen zijn is een groot goed dat nog steeds bevochten én gevierd moet worden.

Michiel gaat in gesprek met:

Naomie Pieter (30) – activist

Mart (17), Quinn (16), Lotte (17 ) – scholieren

Rijkjan Sikkel (75) – demonstrant in 1969

Joke Swiebel (79) – oud-voorzitter Federatie Studenten Werkgroepen Homoseksualiteit

John Welbergen (86) – gevangen gezeten vanwege 248bis

Glenn Helberg (66) – psychiater

Marty van Kerkhof (70) – Tedje en de Flikkers

Maaike Meier (72) – hoogleraar Genderstudies

Tieneke Sumter (58) – oprichter SuHo vrouwen

Ger Poels / Victoria False (57) – dragqueen

Kees-Karel Peters (71) – organisator protest tegen bisschop Gijsen

Peter van Maaren (62) – oud leraar, demonstrant Roze Zaterdag 1982

Anneke (21), Anne (23), Kade (27) – leden studentenvereniging ASV Gay

Thorn Roos de Vries (25) – acteur/performer

Over de serie

In 'De Roze Revolutie' onderzoekt regisseur Michiel van Erp vanuit zijn persoonlijke verwondering de historie van de LHBTQIA+-beweging in Nederland in de afgelopen vijftig jaar. Hoe is het met de hard bevochten verworvenheden en hoe zit dat met al die letters? Van Erp laat het verhaal van binnenuit vertellen door de mensen die er een halve eeuw geleden al bij waren en degenen die nu van zich laten horen. Archiefbeelden van persoonlijke en gezamenlijke sleutelmomenten omlijsten letterlijk hun verhalen in een speciaal voor de serie ingerichte studio. De persoonlijke gesprekken laten emotionele toppen en dalen zien. De vrijheid om jezelf te kunnen zijn is een groot goed dat bevochten én gevierd moet worden.

'De Roze Revolutie' deel 1: Protest, maandag 10 mei om 20.30 uur bij VPRO op NPO 2.