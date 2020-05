Live Pubquiz met Leo Blokhuis in het 'Top 2000 Online Café'

Foto: © NTR 2019

Afgelopen vrijdag speelden ruim 5000 mensen de live pubquiz in het 'Top 2000 Online Café'. Dat smaakt naar meer! Daarom organiseert de NTR vrijdag 22 mei, vrijdag 29 mei en vrijdag 5 juni opnieuw een live pubquiz in het 'Online Café'.

Vanaf 20.30 uur stelt quizmaster Leo Blokhuis via een livestream vanuit zijn woonkamer vragen à la 'Top 2000 a Gogo'. Deelnemers spelen mee in het café op top2000onlinecafe.nl. Individueel, of met een team. Want met de speciale SAMEN BELEVEN tool krijgt iedereen de kans om eindelijk weer lekker met zijn quizmaten in de kroeg te spelen!

Meespelen is simpel. Ga vrijdag om 20.30 uur naar top2000onlinecafe.nl. Speel je alleen, dan wijst het zich vanzelf. Speel je met een team? Bepaal dan van tevoren wie de teamleider is. Diegene klikt op de SAMEN BELEVEN button rechts in beeld, voert een naam in en deelt de gegeven unieke url per mail met de leden van zijn team. Door op die link te klikken, komen alle teamleden terecht in een gezamenlijke chatbox in het 'Online Café', waar ze de strijd aan kunnen gaan met duizenden spelers in heel Nederland. Let op: deze functie werkt alleen op desktop of laptop.

Test je muziekkennis! Meld je alvast aan voor de quiz van 22 mei via het Facebook-event.

SAMEN BELEVEN-tool

De SAMEN BELEVEN-tool maakt het dankzij een chatfunctionaliteit mogelijk om het interactieve 360 graden-café samen te beleven. Degene die de chat start, is de gids. Deze gids kan mensen uitnodigen om hem of haar te volgen in het café, zodat iedereen hetzelfde ziet. Ook kan de gids mensen vragen mee te doen aan de pubquiz. Tijdens de pubquiz kunnen teams met de SAMEN BELEVEN-tool onderling communiceren, terwijl Leo Blokhuis de vragen stelt. De SAMEN BELEVEN-tool is gebouwd door Q42, dat ook het 'Top 2000 Online Café' ontwikkelde.