Liefdesavontuur van 'Bachelorette' Gaby Blaaser bij Videoland

Foto: Videoland - © RTL 2020

Met Zuid-Afrika als het ultieme liefdesdecor, proberen achttien vrijgezellen het hart te veroveren van de allereerste Nederlandse 'Bachelorette': Gaby Blaaser.

Na een roerig liefdesleven weet de actrice en influencer precies wat ze zoekt in een partner en is ze helemaal klaar voor de volgende stap: zich openstellen voor de liefde in één van de grootste Internationale datingshows van dit moment. Tijdens dates en activiteiten leert ze de kandidaten steeds beter kennen. Met presentator Rick Brandsteder aan haar zijde bepaalt Gaby in de wekelijkse 'rozenceremonie' wie van de vrijgezelle mannen er meer tijd krijgen om haar liefde te winnen en wie er terugvliegt naar Nederland. Wie blijft er tot het laatst over en verovert het hart van 'de Bachelorette'?

Gaby Blaaser over haar romantische avontuur: 'Het aftellen kan nu eindelijk beginnen! Ik ben erg blij dat 'De Bachelorette' op 20 mei van start gaat bij Videoland, zodat iedereen kan zien hoe mooi dit intense avontuur voor mij heeft uitgepakt. Deze bijzondere vorm van ‘daten’ heb ik als heel speciaal ervaren. Het was meer dan ik vooraf had durven dromen; de romantische locatie, het enthousiasme van de mannen en de geweldige dates.. het was een écht sprookje dat me voor altijd zal bijblijven!'

Over 'De Bachelorette'

'De Bachelorette' is een populaire datingshow die sinds 2003 in elf landen te zien is. Na Amerika, Australië, Canada, Finland, Duitsland, India, Japan, Nieuw Zeeland, Roemenië, Zweden en Zwitserland komt er nu eindelijk een Nederlandse versie.

'De Bachelorette' is geproduceerd door Warner Bros. en is vanaf woensdag 20 mei te zien bij Videoland. Er wordt gestart met een dubbele aflevering.