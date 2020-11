Leonie ter Braak dompelt zich onder in de wereld van het Erasmus MC

Foto: SBS6/Talpa Network - © Wessel de Groot 2020

In het nieuwe SBS6-programma 'Uit Het Leven Gegrepen: Erasmus MC' dompelt presentatrice Leonie ter Braak zich een paar maanden lang onder in de wereld van het Erasmus MC.

Op wie wacht die meneer met zijn mobiele infuus? Waarom kijken mensen daar zo opgelucht? En waarom loopt die mevrouw met een eenhoorn ballon? Leonie spreekt deze mensen aan in de centrale hal en ontdekt de mooie en ontroerende verhalen.

Het Erasmus MC is een wereld met ruim 15.000 medewerkers, waar jaarlijks meer dan een half miljoen patiënten langskomen en waar allerlei verhalen achter schuil gaan. Leonie ontmoet verschillende mensen waaronder een man die een ernstige longziekte heeft en op de eerste plek staat van een longtransplantatielijst. Ook leert ze een 2-jarige jongen kennen die als een van de jongste kinderen in Nederland een harttransplantatie heeft ondergaan. Daarnaast neemt Leonie een kijkje op diverse afdelingen en mag ze bij verschillende behandelingen aanwezig zijn. Naast de zware en emotionele verhalen spreekt ze de bezoekers en medewerkers ook over luchtige en grappige onderwerpen. En hoe moeilijk de situaties zijn, iedereen probeert kracht te vinden en positief te blijven in deze omstandigheden.

'Uit Het Leven Gegrepen: Erasmus MC' wordt geproduceerd door Me Media. Een groot deel van de verhalen is vóór de Coronacrisis opgenomen. Vervolgens zijn de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid en het RIVM gevolgd en opnames aangepast op basis van het actuele Protocol Audiovisuele Sector.

'Uit Het Leven Gegrepen: Erasmus MC', wekelijks vanaf dinsdag 10 november om 21.30 uur en op KIJK.nl.