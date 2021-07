Leo Blokhuis duikt in de mooiste popmuziek uit de jaren 80

Op NPO 3 deze zomer veel aandacht voor de jaren 80, het übercoole decennium dat zo tot de verbeelding blijft spreken. Het waren de jaren van de synthpop, pop in je moerstaal, stadionrock en supersterren als Madonna, Michael Jackson (zijn album Thriller is hét album van de eighties) en Prince.

Ook hebben we het hier over het decennium waarin de hiphop groot wordt. In speciale afleveringen van het muziekprogramma 'Blokhuis Extra' duikt Leo Blokhuis zes weken achter elkaar diep in de popmuziek van de jaren 80. Er zijn reportages, vintage clips en petite histoires, zoals alleen hij ze kan vertellen. Hierbij beschikt Blokhuis over de rijk gevulde beeldarchieven van de 'Top 2000 a Gogo' en 'De Nacht van de Popmuziek'. Vanaf woensdag 21 juli zie je zes weken lang het mooiste van de popmuzikale eighties in 'Blokhuis Extra: De Jaren 80' op NPO 3.

Aflevering 1 (21 juli)

In deze aflevering veel klassiekers uit de vroege jaren 80. We zijn in de tuin van zangeres Kim Wilde waar ze het verhaal vertelt achter haar synthpop-lijflied 'Kids in America'. We zijn thuis bij meesterbassist Mark King om te praten over de eerste hit van zijn band Level 42: 'Love Games'. En passant laat King zien dat hij niet voor niets als virtuoos wordt aangemerkt. Kevin Rowland van Dexy’s Midnight Runners vertelt hoe hij het idee voor zijn wereldhit 'Come on Eileen' kreeg. Gitaarheld Ad Vandenberg toont aan de piano hoe hij de Nederrockklassieker Burning heart componeerde.

Aflevering 2 (28 juli)

In deze aflevering veel aandacht voor hét album van de jaren 80: Thriller van Michael Jackson. Eind vorig jaar overleed Bruce Swedien, de vaste geluidstechnicus van Quincy Jones en verantwoordelijk voor de sound van Thriller. Eerder waren we bij hem thuis waar hij de nodige geheimen verklapte en vergaapten we ons aan o.a. zijn bandenarchief. We spraken toetsenist David Paich en gitarist Steve Lukather van Toto over hun bijdragen aan Thriller en over hun eigen hit 'Rosanna'. Ook gaat het over 'State of Independence' van Donna Summer en de oorsprong van het fenomeen Mama Appelsap.

Aflevering 3 (4 augustus)

De mannen van Tears For Fears vertellen over de grote hit 'Shout', hun vuist-in-de-lucht-protestsong. Harrie Jekkers van Klein Orkest blikt terug op zijn bekendste nummer 'Over de muur'. Het is die week ook Gay Pride, dus deze aflevering gaat ook over de muziek van het ultieme gay icon Madonna. We zien reportages over 'Smalltown Boy' van het synthpoptrio Bronski Beat, waarvan de leden hun homo-zijn niet onder stoelen of banken staken, en het Pride-lijflied 'It's Raining Men' van The Weather Girls.

Aflevering 4 (11 augustus)

Hiphop en slagwerk, die slaan de klok deze keer. Het begin van de hiphop komt aan bod via de Sugar Hill Gang en hun 'Rappers Delight' (nummer 1 in ons land in 1980) en 'Rap O Clap O' van Joe Bataan. Ook is er een ontroerende reportage rond Baby Love die in 1983 op haar vijftiende de wereldhit '(Hey you) The Rock Steady Crew' rapte. Leo staat verder stil bij de Roland TR-808, een van de eerste programmeerbare drumcomputers begin jaren 80 die zo belangrijk voor de hiphop van de jaren 80 zou worden.

Aflevering 5 (18 augustus)

In de jaren 80 werd het heel gewoon om het succes van een speelfilm aan te wakkeren met een eerder uitgebrachte hitsong. En soms werd die song dan veel beroemder dan de film. Zo spraken we Candy Dulfer over de instrumentale hit 'Lily was here' die ze opnam met Dave Stewart van de Eurythmics voor de film De Kassière. En wat is ook weer het verhaal achter de monsterhit 'Ghostbusters'? Tevens zien we reportages over hits uit jaren 80-blockbusters als The Blues Brothers, Dirty Dancing ('I've had the time of my life'), Rocky III ('Eye of the tiger') en Flashdance ('Maniac').

Aflevering 6 (25 augustus)

Het gaat onder meer over stadionrock in deze aflevering. Jim Kerr en Charlie Burchill van de Simple Minds vertellen hoe ze hun hit 'Waterfront' maakten, dat in menig stadion of arena heeft geklonken.

Phil Collins vertelt hoe hij zijn scheiding van zich afzong in zijn wereldhit 'In the air tonight'. Sheila E. gaat in op haar samenwerking met Prince. En Leo ontmoet zanger Fish van Marillion in diens eigen tuin om te vragen wie toch Kayleigh was over wie hij zo prachtig zingt in de gelijknamige hit uit 1985.

'Blokhuis Extra'

'Blokhuis Extra' is een van de vaste muziekprogramma's, wat normaal te zien is op NPO 2 extra, het documentaire- en cultuurkanaal van de NPO. Hierin duikt Leo Blokhuis (NPO Radio 2, 'Top 2000 a Gogo') in om en nabij 60 jaar popmuziek. Dat doet hij telkens aan de hand van een thema: denk aan een artiest en een specifiek deel van zijn of haar oeuvre, een popjaar, een subgenre, een festival of een jubilerend label. Om maar wat te noemen. Eerdere afleveringen zijn terug te zien via NPO Start.

'Blokhuis Extra: de Jaren 80', vanaf woensdag 21 juli om 21.10 uur bij de NTR op NPO 3.