'LEGO MASTERS' zaterdag van start bij RTL 4

Foto: RTL 4/VTM - © William Rutten 2020

2,5 miljoen LEGO® bouwstenen, 121 uur bouwen, 14 opdrachten, 8 deelnemende duo's, 8 afleveringen, 1 gouden LEGO blokje en uiteindelijk maar 1 winnaar: welk duo mag zich LEGO Master 2020 noemen?

Vanaf aanstaande zaterdag, 11 april, start het gloednieuwe seizoen van 'LEGO MASTERS' bij RTL 4 onder de bezielende leiding van presentatoren Ruben Nicolai en Kürt Rogiers.

Een zaterdagavond barstensvol met oogverblindende en spectaculaire LEGO bouwwerken en spannende eliminaties, dat is 'LEGO MASTERS'. In elke aflevering worden de deelnemende duo's uitgedaagd met bijzondere LEGO opdrachten die ze binnen een bepaald aantal uur moeten volbrengen. Helemaal uit het hoofd, want in 'LEGO MASTERS' bestaan er geen bouwtekeningen.

De jurering wordt verzorgd door de BRICKMASTER: Streng, doch rechtvaardig en expert op het gebied van LEGO. De BRICKMASTER jureert alle bouwwerken die door de deelnemers gemaakt worden en kijkt met een scherp oog naar het gebruik van techniek, ontwerp, creativiteit en kleur. In zijn jurering let hij ook op de verhalen achter de indrukwekkende bouwwerken.

De eerste aflevering

De deelnemers gooien alles in de strijd en zetten hun beste steentje voor in de race naar de titel: LEGO Master 2020. In de eerste aflevering worden de bouwers meteen flink aan het werk gezet. In vijftien uur moeten ze een manshoog bouwwerk opleveren waarvoor ze al hun bouw skills, fantasie én creativiteit moeten inzetten. En wanneer ze eindelijk denken klaar te zijn, komen Kürt en Ruben met een ‘interessante’ verrassing…

'LEGO MASTERS' is vanaf zaterdag 11 april wekelijks te zien om 20.00 uur bij RTL 4. 'LEGO MASTERS' is een RTL/VTM coproductie en wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland - onderdeel van de EndemolShine Group - en is gebaseerd op het originele Britse format van Tuesday’s Child en de LEGO Group.