Lavezzi Rutjes gaat op zoek naar de Mol in nieuw jeugdprogramma 'Mollenstreken'

Foto: AVROTROS - © Michel Schnater 2020

In het nieuwe AVROTROS-jeugdprogramma 'Mollenstreken' gaat Lavezzi Rutjes 7 weken lang op zoek naar de Mol. Elke zondag bespreekt hij in zijn studio de aflevering van de avond ervoor.

De opdrachten, het gedrag van de kandidaten… Alles wordt doorgenomen! Lukt het Lavezzi om het antwoord te vinden op die ene vraag? Wie is de Mol?

Wat viel Lavezzi op aan de aflevering? Wie is er verdacht? En waren er verborgen hints? Dat en veel interessante weetjes komen voorbij. Lavezzi doet dit niet alleen; ook kijkers kunnen hun theorieën doorgeven en vragen aan Lavezzi stellen via het YouTube-kanaal van NPO Zapp.

Over 'Wie is de Mol?'

In het extra jubileumseizoen van 'Wie is de Mol?' krijgen tien oud-deelnemers een herkansing. Nog één keer! Een tweede kans! Spelen ze het spel dit keer anders? In het prachtige Italië starten zij hun zoektocht naar de Mol.

'Mollenstreken', vanaf zondag 6 september om 18.45 uur bij AVROTROS op NPO Zapp en het YouTube-kanaal van NPO Zapp.