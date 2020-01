'Lang Leve de Liefde': een nieuw slow dating-programma op SBS6

Waarom nemen we zo weinig tijd voor dat wat het allerbelangrijkst is? De liefde lijkt tegenwoordig geen kans meer te krijgen om langzaam op te bloeien.

Alles moet snel via datingapps, speeddates of vluchtige blinddates, maar we willen tegelijkertijd wel iemand vinden om oud mee te worden.

Stel je nu eens voor dat er een plek is waar singles ruim de tijd krijgen om elkaar goed te leren kennen… door minimaal 24 uur of maximaal 5 dagen met elkaar door te brengen. Dat is Lang Leve de Liefde. Een nieuw liefdesexperiment waarin verwachtingsvolle vrijgezellen zo dapper zijn om ons mee te laten kijken naar misschien wel het belangrijkste moment van hun leven: het vinden van de ware. 'Lang Leve de Liefde', vanaf 20 januari 2020 dagelijks om 19.00 uur op SBS6.

Aan 'Lang Leve de Liefde' doen open-minded, eerlijke, serieuze en echte mensen mee. Jong en oud, want de singles variëren van twintigers tot tachtigers. Er kunnen weduwnaars meedoen voor wie alleen zijn heel moeilijk is, jonge meiden die niet meer zinloos willen tinderen, gescheiden mannen die geloven dat de ware wel rondloopt of vrouwen van halverwege de dertig met een uitgesproken kinderwens. Iedereen is welkom, want op ieder potje past een dekseltje. Wie ze ook zijn en waar in Nederland ze ook vandaan komen, de singles delen allemaal één serieuze missie: zoeken naar de ware liefde, iemand om oud mee te worden, of nóg ouder.

Het doel van 'Lang Leve de Liefde' is om mensen gelukkig te maken. In samenwerking met Relatieplanet doet het programma er dan ook alles aan om perfecte combinaties van vrijgezellen bij elkaar te zoeken. Als er een match is, kan het samenwonen beginnen. De singles kijken elkaar voor het eerst in de ogen als ze over de drempel van het appartement van 'Lang Leve de Liefde' stappen. Is er meteen een klik? Niet onbelangrijk, maar ook niet alleszeggend. Ze hebben 24 uur voor de eerste indruk. Na dit etmaal hebben ze een escape, omdat je de liefde wel een handje kunt helpen, maar niet kunt afdwingen, mogen ze nu het appartement verlaten. Blijven mag ook. In dat geval kan de date tot maximaal vijf dagen duren.

Als ze de vijf dagen vol maken, wacht er op het prille stel een verrassing: een romantisch weekendje weg. Een bijzondere afsluiting van een spannende tijd en wie weet het begin van een lang en gelukkig leven met elkaar.

'Lang Leve de Liefde' is een nieuwe datingshow en een zoektocht naar langdurig liefdesgeluk in één. Het is altijd mogelijk om je op te geven. Ga naar sbs6.nl/langlevedeliefde.

'Lang Leve de Liefde' is ontwikkeld en geproduceerd door Talpa.

'Lang Leve de Liefde', dagelijks vanaf maandag 20 januari om 19.00 uur bij SBS6.