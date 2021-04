Laatste exit voor de grote finale van 'Big Brother'! Dit zijn de 3 finalisten!

Foto: Play4 © SBS Belgium 2021

Het was afgelopen donderdag aangekondigd in de liveshow. Het vertrek van Julie was niet de laatste exit van 'Big Brother'. Eén van de 4 zou nog voor de finale het huis moeten verlaten. En zoals we eerder al schreven stond de laatste exit voor de grote finale van 'Big Brother' vandaag op het programma. Opgelet! Spoiler alert!