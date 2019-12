Laatste deel documentaireserie 'Badr' nu bij Videoland

Foto: Videoland - © RTL 2019

Nog nooit werd de veelbesproken en controversiŽle kickbokser Badr Hari zo close gevolgd en geportretteerd als in de Videoland Original driedelige documentaireserie 'Badr'.

Eerder verschenen de eerste twee delen al op Videoland, vanaf vandaag staat ook deel drie op Videoland waar Badr te zien is in de laatste momenten vlak voor en na de wedstrijd.

Documentairemaakster Anna van ‘t Hek volgde Badr Hari op de voet richting de wedstrijd van het jaar tegen Rico Verhoeven op zaterdag 21 december j.l. De driedelige serie zoomt niet alleen in op de fysieke en psychische voorbereiding, maar geeft daarnaast een persoonlijke inkijk in het leven van The Golden Boy. Zijn jeugd, zijn (gezins)leven in Marokko, maar ook zijn omstreden verleden blijft niet onbesproken en ongezien.

De Videoland Original 'Badr' is geproduceerd door HALAL en is nu te zien bij Videoland.