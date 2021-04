Kysia Hekster en Robin van Galen op 'De Perstribune' van MAX

Zondag 11 april zijn journalist Kysia Hekster en waterpolocoach Robin van Galen te gast in het media- en sportprogramma 'De Perstribune' van MAX, te beluisteren tussen 12.00 en 14.00 uur op NPO Radio 1.

Kysia Hekster, de mediagast in het eerste uur, van 12.00 tot 13.00 uur, is journalist bij de NOS. Vanaf volgende maand begint ze aan een nieuwe functie: ze wordt per 1 mei correspondent in Brussel. Eerder was Hekster onder meer correspondent in Rusland. De afgelopen jaren volgde ze het Koninklijk Huis.

Robin van Galen, de sportgast in het tweede uur, van 13.00 tot 14.00 uur, is vooral bekend als waterpolocoach. In 2008 won hij historisch goud met het Nederlandse vrouwenwaterpoloteam op de Olympisch Spelen in Peking. Zijn visie op het trainerschap zette hij uiteen in boeken als, Mijn Olympische missie en Drijfveren van een topsporter. Ook heeft Van Galen de avonturenroman De coach en zijn geheim geschreven, die vorige week is uitgegeven.

In 'De Perstribune' signaleert mediadeskundige Ron Vergouwen opvallende mediatrends uit heden en verleden.

'De Perstribune' wordt gepresenteerd door Margreet Reijntjes.

'De Perstribune', elke zondag van 12.00 tot 14.00 uur bij MAX op NPO Radio 1.