Kwalificatieronde Televizier-Ster Online-videoserie gestart

In 2019 won Nienke Plas met haar serie 'Shitty Diary' voor beste Televizier-Ster Online-videoserie. En vanaf vandaag kan er gestemd worden op de favoriete online-videoseries van dit jaar.

Het gaat hierbij om een kwalificatieronde. Deze kwalificatieronde loopt van 7 t/m 22 april. Stemmen kan van 10.00 uur tot 10.00 uur op 22 april op www.televizier.nl/ring.

Televizier-Ster Online-videoserie

De Gouden Televizier-Ring Verkiezing introduceerde vorig jaar deze nieuwe prijs om stil te staan bij al het moois wat gemaakt wordt in de online videowereld en om de content creators hiervoor erkenning te geven. Natuurlijk gaat het in de eerste plaats om kwaliteit, maar ook het aantal video's en views zijn belangrijk. Net zoals overal in het leven moeten de videomakers ook hier aan een aantal regels voldoen.

Stemmen en nomineren

Onze vakjury heeft een startlijst met kanshebbers samengesteld, maar het publiek kan gedurende de kwalificatieronde die vandaag van start gaat nog online-videoseries toevoegen. De jury deelt uiteindelijk nog vijf wildcards uit aan series die niet op de lijst staan, maar wel een plekje verdienen. De verkiezing heeft twee stemrondes: een kwalificatieronde en een nominatieronde. De top 20 plaatst zich automatisch voor de nominatieronde. Alle tellers gaan daarna weer op nul waarna er opnieuw gestemd wordt, dit keer voor de drie uiteindelijke genomineerden. Die nominatieronde loopt van 18 augustus tot 21 september.

De Televizier-Ster Online-videoserie wordt uitgereikt op het Gouden Televizier-Ring Gala.